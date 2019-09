Macarena Vélez envió indirecta a Said Palao tras apoyar a Ducelia: “En las malas no están todos”

Macarena Vélez regresó por todo lo alto a “Esto es Guerra”, luego de que el programa diera por terminado, de forma unilateral, el contrato que la joven había firmado. Sin embargo, días después, la modelo recuperó su trabajo.

Para el regreso de Macarena al programa que conducen Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, la producción hizo que los ‘combatientes’ eligiera entre Ducelia Echevarría o la caja “sorpresa”, en la que estaba Vélez.

Uno de los que votó para que Ducelia Echevarría se quede en el equipo de Gian Piero Díaz y siga vistiendo los colores rojo y verde fue Said Palao. De esa forma, puso en riesgo el regreso de su exnovia Macarena Vélez al equipo de sus amores.

Sobre esta decisión que generó polémica en las redes sociales, la chica reality fue consultada por “América Espectáculos”. Según Macarena, ella estuvo atenta a las votaciones de los ‘combatientes’ sobre el futuro de Ducelia Echevarría en el programa de América Televisión.

“Escuché los votos, no voy a opinar de otras personas. Simplemente vengo, enfocada en mí, solamente soy yo”, declaró Macarena Vélez a “América Espectáculos”. Dicha frase fue tomada, por algunos usuarios de las redes sociales, como una indirecta a Said Palao.

Macarena Vélez no quiso ahondar si le incomodó que su ex votara para que Ducelia se quede en los ‘combatientes’ y expresó su felicidad por volver al programa, con un semblante diferente y un renovado look.

La exparticipante de “Combate” agradeció a la producción de EEG por la nueva oportunidad que le dieron, luego de que fuera despedida al verse involucrada en una denuncia por tocamientos indebidos al abogado Adolfo Bazán.

“Ha sido súper fuerte todo lo que he pasado, pero también me ha servido alejarme un poco de todo esto. Me ha servido para reflexionar. Las cosas siempre pasan por algo, hay que ver el lado positivo de las cosas. Acá me voy a sentir bien”, señaló la popular ‘Mujer increíble’.

Macarena Vélez, la ‘Mujer increíble’

Como se sabe, Macarena Vélez y Said Palao terminaron su relación hace algunas semanas. El rompimiento se dio a conocer cuando salieron las lamentables imágenes de la joven con Adolfo Bazán, quien sigue en la clandestinidad.