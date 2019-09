Angie Arizaga rompe en llanto tras cumplir reto de altura en “Esto es Guerra”

Angie Arizaga ha sido cuestionada en más de una oportunidad por no lograr cumplir los retos de altura en “Esto es Guerra”. Sin embargo, en la edición de esta lunes, la popular ‘Negrita’ les cerró la boca a todos sus detractores.

La modelo subió a la plataforma desde la que debía realizar el salto y, ante las miradas atónitas de sus compañeros, se lanzó al vacío y cayó sobre la colchoneta.

Tras haber cumplido el reto de altura, Angie Arizaga recibió los abrazos de felicitación de Patricio Parodi y Paloma Fiuza, quienes se mostraron muy contentos por el logro de su compañera.

Angie Arizaga

Luego de ello, Angie Arizaga expresó qué fue lo que sintió segundos antes de arriesgarse a cumplir el reto. “No es fácil para mi hacer estos retos, por más que me han dicho que en algún momento lo he hecho, es difícil. Me cuesta, pero poco a poco afronto mis miedos”, expresó, entre lágrimas.

La popular ‘Negrita’ también aprovechó para enviar un emotivo mensaje a todas las personas que, al igual que ella, tienen dificultades para superar sus miedos. “Lo único que pensé es en mi familia, en la gente que me sigue y en las personas que tienen estos miedos y les cuesta afrontarlos”, manifestó.

Finalmente, Angie Arizaga aseguró que si uno lo propone y lucha por conseguir algo, “Nada es imposible”.