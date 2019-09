Ducelia Echevarría sobre Alejandra Baigorria: “Ella se va de luna de miel y yo aquí, trabajando”

En la última edición de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria no pudo cumplir un reto de altura. Esto provocó la indignación de Ducelia Echevarría, quien no dudó en expresar su molestia.

Ducelia Echevarría calificó de “indignante” el hecho de que la ‘Rubia de Gamarra’ haya tenido una semana de vacaciones.

“Yo me he venido sacando el ancho toda la semana por el equipo, teniendo corazón de los guerreros, me parece indignante que a la señorita Alejandra se le haya dado una semana de vacaciones y encima venga acá a engreírse, porque estuvo suplicándole a José Luis (uno de los productores) para que no le ponga en la competencia”, aseveró.

La chica reality dijo que si Alejandra Baigorria continuaba con esa actitud, era mejor que se retirara de la competencia. "Yo estoy acá chambeando toda la semana por un equipo que no quiero, que se vaya a su casa, que se case de una vez”, expresó, de forma irónica.

Ducelia Echevarría indicó, además, que uno de los motivos por los que no está contenta con formar parte de ‘Los Combatientes’ es que algunas concursantes que no dan su cien por ciento. “Hay muchas chicas que son frescas, que no compiten y no les interesa (como) Ivana y Rosángela”, comentó.

Alejandra Baigorria evitó responderle a Ducelia Echevarría y solo intercambió palabras con el ‘Tribunal’.