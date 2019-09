Diego Torres: “‘Color esperanza’ nos cambió la vida a todos los coautores”

Por: Zoraida Peña

El cantante argentino Diego Torres vuelve al Perú para participar en un concierto junto con Bacilos este 28 de setiembre en el Arena Plaza. En diálogo con La República, Torres habló de su música, la actuación y el conflicto por la autoría del tema ‘Color esperanza’.

¿Qué expectativas tienes de tu próximo concierto con Bacilos en Lima?

Muy contento de volver al Perú y de encontrarme con ese público tan querido para mí que siempre me ha tratado con tanto cariño tantos años. Feliz de compartir este show con mis amigos de Bacilos.

PUEDES VER Diego Torres envía saludos a sus fanáticos peruanos

Has grabado el tema ‘Un poquito’ (con Carlos Vives) y la canción ‘Esa mujer’, que tienen mezcla de varios géneros. ¿Esto es como una reinvención de tu música?

Uno siempre está en movimiento y mi música siempre ha sido una fusión de ritmos y en los arreglos… Creo que es el fruto de la experiencia de viajar mucho con la música, de conectarme con otros países y con otros colegas, y todo eso me ha dado una linda experiencia.

¿Piensas seguir también la tendencia de colaboraciones con artistas del género urbano?

Mi música siempre fue una fusión y me he encontrado siempre con artistas de diversos estilos y nunca cierro la puerta a nada. Mi música siempre ha tenido reggae, funk, he utilizado el rap y diferentes estilos. Hay artistas diversos con los que se puede juntar, el asunto es que sea una propuesta en que ambos artistas nos sintamos a gusto, felices y cómodos. Me gusta ser un artista abierto y con un horizonte amplio.

PUEDES VER Árcangel es hospitalizado de emergencia tras sufrir preinfarto

A la par de la música desarrollas proyectos actorales. ¿En qué producciones has participado últimamente?

Mi oficio de actor lo hago desde mis comienzos y amo mi oficio de actor. Siempre tengo proyectos y siempre trato en mi calendario de trabajo dejar espacio para poder desarrollar proyectos que me gustan. Entre lo último que hice fue ‘Reloca’ con Natalia Oreiro, una película que fue muy grande en Argentina y ha viajado a festivales. Y también estuve participando en una serie de Fox llamada ‘Run, coyote, run’, que se va a ver ya la tercera temporada.

Coti Sorokin, coautor del tema ‘Color esperanza’, se molestó por unas declaraciones que diste en un medio español, supuestamente te adjudicándote la autoría del tema. ¿En qué quedó ese conflicto?

Eso fue en realidad un error del periodista en titular y obviar a los dos compañeros coautores de la canción que son Coti y ‘Cachorro’ López. Esta canción está muy clara desde que se hizo, la empezaron a trabajar Coti y ‘Cachorro’, y luego entré yo en la etapa final. Es lógico que la canción en mi voz tomó una magnitud que nunca imaginamos, se hizo tan grande que nos ha cambiado la vida a todos (los coautores) y, al contrario, yo creo que hay que disfrutar esta canción todos los que somos parte de ‘Color esperanza’.