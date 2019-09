Cathy Sáenz sobre mensaje de Rodrigo González: “El resentimiento habla por sí solo”

Cathy Sáenz no se guardó nada tras su tan especulado ingreso a ‘Mujeres al mando’. Es así que luego de ser presentada como la nueva compañera de Karen Schwarz, Jazmin Pinedo y Mirella Paz, la popular ‘Mamacha’ decidió responder todos los comentarios que habían girado en torno a ella y su participación en un nuevo canal de televisión.

Sin duda la publicación que tuvo Rodrigo González a horas del ingreso de Sáenz al matutino de su excasa televisora no fue pasado por alto por la ahora conductora, quien no dudó en responder a quienes aseguraban que el título de ‘mosca muerta’ iba para ella.

“Con respecto a lo de Rodrigo , me lo mandaron, me tomé la paciencia de leerlo, pero cero me siento identificada”, precisó Cathy Sáenz para el diario Ojo. Para la ‘Mamacha’ la única semejanza entre los calificativos utilizados por ‘Peluchín’ y ella es que siempre se “quiere comer la parte más grande del pastel”.

En comunicación con dicho medio local, Sáenz no pudo evitar referirse a la polémica salida del exconductor de ‘Válgame Dios’, quien refirió que su abrupta renuncia se debía al ingreso de la ‘Mamacha’ al canal donde él laboraba.

Para Cathy Sáenz, Rodrigo González habla de resentido pues quien decidió irse fue él no ella. "Toda la descripción no va conmigo en ninguna de las características, quien me conoce sabe que yo no soy así, el resentimiento habla por sí solo. Finalmente, el que decidió irse fue él, no yo”, disparó la ‘Mamacha'.

Sobre la polémica renuncia de ‘Peluchín’ agregó que finalmente fue una decisión de González en la que ella no influyó: “Yo estoy feliz y si él ha renunciado es su tema, es una decisión que él ha tomado, yo no he influido en nada, así que no me toca, para mí es indiferente”, resaltó.