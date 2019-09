Árcangel es hospitalizado de emergencia tras sufrir preinfarto

Arcángel causó gran preocupación entre sus seguidores luego que se diera a conocer que sufrió un preinfarto cuando se dirigía a la ciudad de Orlando en Estados Unidos. Así lo dio a conocer su oficina de representación a través de un comunicado.

Según indicó el comunicado, el reggaetonero de origen dominicano empezó a sentir los síntomas en medio de su viaje en carretera, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al “hospital más cercano, donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado”.

Además, para tranquilidad de los fans, se informó que el artista urbano ya se encuentra estable. Sin embargo, se precisó que por el momento, el reggaetonero “permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales”.

En dicho comunicado, Arcángel también envió un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo a favor suyo.

"Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música", fueron las palabras que dirigió a sus seguidores.

Cabe precisar que Arcángel es considerado uno de los más importantes exponentes del reggaetón, junto a Daddy Yankee, Don Omar, Farruko, J Balvin, Nicky Jam, entre otros.

Tras un largo tiempo alejado de los escenarios, el artista retomó su carrera en agosto pasado, con el lanzamiento de su tema “Te esperaré”, cuyo videoclip ya superó las 20 millones de visualizaciones en Youtube.

Canciones de Arcángel

Entre los temas más exitosos del reconocido cantante de reggaetón Arcángel se encuentran: “Como tiene que ser”, “Relájate conmigo”, “Pensándote”, “La ocasión”, “Camuflaje”, y otros más.