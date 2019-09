Aracely Arámbula revela que salió de Telemundo para no perder tiempo

La salida de Aracely Arámbula de Telemundo, tras siete años de exclusividad con la cadena generó controversia, no obstante, “La Doña”, como es conocida por su exitoso papel, explicó los entretelones detrás de esa decisión.

Según explicó esta decisión fue tomada en conjunto con su hermano, Leonardo Arámbula, quien es su principal consejero.

“Nosotros sabíamos que este contrato terminaría antes de que comenzara ‘La Doña’, nosotros decidimos, por mi cuenta y la de mi hermano no seguir”, explica en una entrevista al diario La Opinión.

Asimismo, la exesposa de Luis Miguel aclara que un problema de los contratos de exclusividad es el tiempo que se deja pasar hasta realizar un siguiente proyecto, dejando escapar oportunidades más prometedoras.

“Cuando se hizo ‘La Doña’ uno, pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho, me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía la exclusividad. Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo, desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre, Telemundo lo sabía.”

Precisamente, el factor tiempo fue determinante para la actriz de 44 años: “Yo no quiero perder el tiempo, con tanto que anda pasando, con series cortas… Ahorita termino, y tengo otro proyecto, esta semana tengo junta”.

PUEDES VER: Aracely Arámbula es víctima de la filtración de foto íntima

Aracely Arámbula niega ser una diva

Uno de los rumores más fuertes que surgieron tras su salida de Telemundo, fue una aparente falta de profesionalismo con repetidas tardanzas y malas relaciones entre compañeros.

“Si fuera cierto ni me contratarían, ni hiciera series exitosas, ni hiciera el programa como el que hice con ‘MasterChef Latino’, ni grandes personas que están conmigo”, señala, al tiempo que se define como una persona que le gusta ayudar a sus compañeros.

“Yo soy una persona muy compartida, que ayudo mucho, siempre ayudo a que lloren, a que las escenas salgan mejor, cuando con Carlos Ponce una escena no salía, que tiene una gran trayectoria, lo ayudaba, con David Zepeda, con Christian Bach nos adorábamos […] Si yo no fuera una persona profesional no me llamarían para hacer ahora una serie”, declara Aracely Arámbula al diario La Opinión.