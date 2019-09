Sheyla Rojas sufre broma pesada EN VIVO por sus compañeros de “Estás en todas” | Choca Mandros | Ignacio Baladán | Fotos | ATMP

Sheyla Rojas pasó un cómico momento durante el último programa de “Estás en todas”. La conductora de televisión fue víctima del sarcasmo de Choca Mandros, quien le jugó varias bromas.

Su compañero de trabajo le ‘recriminó’ a ‘Shey’ sus constantes viajes al extranjero y también arremetió contra ella luego de emitirse un reportaje sobre el compromiso entre Alejandra Baigorria y su novio de nacionalidad venezolana, conocido como el ‘rey Arturo’.

“Alejandra Baigorria ya se ha comprometido y tú nada, creo que se casará antes que tú”, le comentó Choca a Sheyla. En los últimos días han surgido comentarios de que la exchica reality habría terminado su breve romance con Fidelio Cavalli.

La conductora cambió de tema y bromeó con Ignacio Baladán, invitado especial de ese día, diciéndole que su participación en el programa es importante.

Sheyla Rojas y 'Choca' Mandros, conductores de "Estás en Todas".

“Creo que te quieres ganar un espacio”, señaló ‘Shey Shey'. Pero el uruguayo no le siguió el juego y le respondió: “Claro, yo no tengo problema en trabajar mientras tú estás de viaje en viaje. Pero no hay roches, puedes apoyarte en mí”, dijo el participante de Esto es guerra.

Al escuchar este comentario, ‘Choca’ añadió: “Lo que nadie sabe es que ahora Sheyla trabaja en una agencia de viajes, ja, ja, ja”.

Instagram de Sheyla Rojas

La conductora de televisión es una influencer en las redes sociales, donde acumula 2,5 millones de seguidores. La última publicación de Sheyla Rojas estuvo acompañada de un ‘misterioso’ mensaje.

Sheyla Rojas instagram

“He visto a esa mujer destrozada, levantarse de lo más bajo y como una reina tomar todo lo que quiere con una simple sonrisa. Que nada ni nadie te quite ese poder”, escribió ‘Shey’.

En los últimos días se presume que su relación con Fidelio Cavalli habría terminado. Ambos borraron sus fotos juntos y al parecer el empresario libanés tendría un nuevo amor.