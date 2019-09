Olenka Zimmermann aparece en el programa “En boca de todos” tras salir de “Al sexto día”

Olenka Zimmermann, exconductora del programa “Al sexto día", fue una de las invitadas de la reciente edición de “En boca de todos", donde llegó como jurado del certamen “El chico 10 primavera 2019”.

Durante su presentación, la bella presentadora de televisión dijo estar feliz por ser considerada en la importante secuencia de “En boca de todos”, donde tendrá que elegir al nuevo “Chico primavera”.

Olenka Zimmermann fue por muchos años uno de los rostros más representativos de Panamericana Televisión, pero recientemente tuvo que dejar la conducción para que Mónica Cabrejos ocupe su lugar en el espacio sabatino.

Olenka Zimmermann y su retiro de “Al sexto día”

Luego que Mónica Cabrejos ocupó el lugar de Olenka Zimmermann en “Al sexto día”, las presentadoras de televisión se lanzaron algunas indirectas en redes sociales.

En una entrevista para Carlos Álvarez en el programa “El Cártel del Humor”, Zimmermann señaló que su salida de Panamericana se dio de un momento a otro.

“Hasta ahora no se mucho qué paso, sólo se que el sábado no salí al aire. Eso nos pasa en la tele. Nadie me dijo, era un día jueves, faltaban dos días para salir al aire y no me llamaban. Sabía que el programa había pasado a manos de una productora independiente, y que esta productora me tenía que llamar para firmar nuevo contrato y nunca me llamaron”, contó Olenka.

“Y el director de mi programa me dijo ‘pucha, Olenkita, lo siento mucho, han decidido sacarte del programa y este sábado no vas’, y yo ‘bueno, ok, fin de mes tengo que cobrar, tengo contrato hasta diciembre, hello!’ y me dijeron ‘bueno, chau, se acabó’”, agregó para la misma entrevista.