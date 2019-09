Natalie Vértiz tras rumores sobre infidelidad de Yaco Eskenazi: “Me siento segura de mi relación”

Luego que iniciaran especulaciones sobre un supuesto romance entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo (conductores de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”), la modelo Natalie Vértiz decidió pronunciarse al respecto.

La ex Miss Perú aseguró que le causan gracia los rumores acerca de un posible amorío entre su esposo y la hija de Gisela Valcárcel. Además, dijo que admira mucho la forma en que ambos llegan al público.

“Me río porque conozco a Gisela y a Ethel, me encanta la pareja televisiva que hace con Yaco”, manifestó la en declaraciones al diario Trome.

Natalie Vértiz aseguró que no siente celos de Ethel Pozo, pues tiene absoluta confianza en su matrimonio. “No (siento celos). Me siento totalmente segura de mi relación”, enfatizó. “Nuestro amor es a prueba de balas”, añadió la exreina de belleza.

Yaco Eskenazi niega romance con Ethel Pozo

Al ser consultado sobre un supuesto vínculo sentimental entre él y su compañera Ethel Pozo, Yaco Eskenazi envió un contundente mensaje.

“Ni siquiera le doy importancia, me parece un rumor mal intencionado, justo cuando Ethel se estrena en otra faceta, me da pena que traten de usar este tipo de armas. Natalie y yo somos una pareja feliz, que no tenemos tiempo para cuestiones como esa”, dijo ante cámaras.

Ethel Pozo descarta amorío con Yaco Eskenazi

Ethel Pozo negó rotundamente que exista un amorío entre ella y Yaco Eskenazi, su compañero de conducción en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Más que descartado (relación con Yaco Eskenazi), por miles de puntos; uno, porque yo soy creyente, soy una hija de Dios; dos, porque tengo a mis hijas que adoran a Liam, el bebé de Yaco y Natalie. No es la primera vez que lo escucho. Cuando iba salir la primera temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, creo que la competencia trató de sacar o decir algo truculento sobre ello”, expresó.