La enemistad entre Marc Anthony y La India tras grabar “Vivir lo nuestro”

“Vivir lo Nuestro” es una de las canciones de salsa más emblemáticas de todos los tiempos, la misma que marcó toda una época, que al mismo tiempo fue el trampolín para unos jóvenes Marc Anthony y La India para saltar al escenario mundial y convertirse en las mega estrellas de la música latina que son.

Sin embargo, tras la grabación de esta icónica canción existen algunos secretos no tan bonitos, como la relación que se vino en picada entre La India y Marc Anthony, quienes a inicios de los noventas querían aprovechar el momento adecuado para colarse en el mundo de la música latina.

Marc Anthony y La India cantando en vivo "Vivir lo nuestro

Lo cierto es que cuando ambos cantantes grabaron el emblemático tema desarrollaron una gran amistad que, incluso, mucho especularon sobre un supuesto romance. Pero lo cierto es que más pronto que tarde esta relación amical sufrió un duro desgaste que los distanció.

Desde entonces, y aunque no ha sido frecuente, tanto Marc Anthony como La India han tenido declaraciones muy controvertidas sobre el otro ¿Cuáles fueron sus razones?

En 2017, La India dejó muy en claro que la amistad se resquebrajó debido a la fama mal llevada que adquirió Marc Anthony:

La India junto a Daniela Darcourt

“Es una tristeza que hoy día no pueda hablar con Marc y hacer juntos una nueva canción. Porque 'Vivir lo nuestro’ fue un tema que pegó muchísimo en el corazón de la gente y, sin embargo, no hay manera de comunicarse con él”.

En la misma entrevista, La India reveló que el salsero no ha sabido asimilar la fama que ha experimentado desde mediados de los noventas: “La fama le ha hecho mucho daño. Cuando llegas a un nivel grande, los que compran tus discos quieren sentirte, la prensa que tanto te apoya quiere entrevistarte, pero él se cree Dios”.

Asimismo, la salsera reveló que en ese entonces (2017) llevaban más de una década sin haberse cruzado en escenario alguno: “Él a mí me tiene miedo porque siempre me doy al público y digo la verdad. Quizás Marc quiere que mienta y sea hipócrita, pero no puedo serlo. Con Marc nunca se ha podido hacer un gran trabajo”, pero agregó: “Creo que eso es algo que nunca va a pasar”.

Sin embargo, La India afirmó no guardar rencor por el exesposo de Jennifer López: “Espero que algún día él despierte de ese mundo donde se encuentra y pueda darla la cara al pueblo... Las personas que lo rodean han creado un personaje fuera de este planeta”.

Estas declaraciones hechas por La India fueron muy posteriores a unas en 2014 que Marc Anthony vertiera durante una gira por Colombia. En aquella ocasión, el salsero no tuvo los comentarios más nobles con quien alguna vez interpretara “Vivir lo Nuestro”.

La India en "Vivir lo nuestro"

Precisamente, al ser preguntado por la colaboración que ambas estrellas tuvieron para la mítica canción, el salsero fue tajante al asegurar: “Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien”, pero reveló lo importante que el teme es para el boricua: “La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé...”

Sin embargo, en declaraciones pasadas, La India había asegurado que las malas relaciones con Marc Anthony habían llegado a su punto final: “Lo que hicimos significó algo grande. Conocerlo como artista, conocer su voz... éramos tan jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. Le pusimos alma y corazón, y en mi corazón siempre va a estar ‘Vivir lo Nuestro’”.

Marc Anthony se ha convertido en un icono de la salsa mundial

Pero si nos vamos aún más atrás, al 2005, La India se presentaría en “Escándalo TV”, donde aseguró que en su mente no cabía la posibilidad de una nueva colaboración con Marc Anthony: “Cuando se te bajen los humos y cuando quieras cantarle al pueblo, yo estará cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande”.

Declaraciones que condicen mucho con las citadas en 2017, donde la India aseguró que Marc Anthony vive en una burbuja fuera de la realidad, pero lo cierto es que a la fecha no hay ninguna información que nos revele una posible reconciliación entre los astros de la salsa, como tampoco parece cercana una nueva colaboración como a mediados de los noventas con la emblemática “Vivir lo Nuestro”.