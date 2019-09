Kike Suero: “Geraldine es una buena mujer...yo soy buen padre”

Kike Suero se pronunció por primera vez en televisión luego que él y su esposa Geraldine Quezada fueran detenidos tras una supuesta agresión física en la ciudad de Ica.

El comediante explicó que la discusión entre él y su esposa empezó porque él estaba bajo los efectos del alcohol.

“Tuvimos una discusión, yo estaba mareado”, contó. “Las personas que me conocen, saben como soy, pero el alcohol hace que en un segundo borres todas las buenas acciones”, agregó en el set de “Válgame Dios”.

Además, aseguró que no existió agresión alguna, tal como lo afirmó Geraldine Quezada. Sin embargo, aceptó que si hubieron jaloneos. “Estuvimos en jaloneos, pero no (hubo agresión)...Ella me empujó, yo la cogí fuerte, pero no (la golpeó)”, indicó. “No hubo puñetes, patadas”, añadió.

Luego que los conductores le preguntaran si se limitaba en sus declaraciones para no revelar que había sido agredido por su esposa, comentó: “No voy a decir nada que la dañe (a Geraldine Quezada) porque es la madre de mis tres hijos y porque siempre ha tratado de ayudarme”.

Kike Suero arrepentido tras incidente por supuesta agresión a su esposa

Kike Suero también lamentó este incidente y dijo esperar que nunca más vuelva a ocurrir. “Estoy arrepentido de este infierno que me ha tocado vivir. No se volverá a repetir”, aseveró.

El programa “Válgame Dios” emitió un video de “El valor de la verdad” de Kike Suero, donde el comediante confirmó que su esposa Geraldine Quezada lo agredió físicamente.

Suero no pudo evitar romper en llanto, al recordar la inesperada revelación sobre su vida privada. “Geraldine me dio la oportunidad de ser feliz, me cambió la vida, me dio tres hijas. Geraldine es una buena mujer, pero también con errores como cualquier ser humano. Siempre voy a querer lo mejor para ella. Quizás no he sido buen esposo, pero estoy seguro que soy buen padre”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, Kike Suero, aseguró que hará todo lo posible para poder superar el problema que tiene con el alcohol. “Yo voy a salir de esto. Pisé fondo y voy a hacer lo que me gusta hacer”, expresó.

Cabe precisar que Dayana Suero, hija de Kike Suero, se comunicó vía telefónica con el programa. Sin embargo, el comediante se negó rotundamente a que su hija fuera involucrada en este polémico tema.