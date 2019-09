Isabel sobre relación con Christian Domínguez: “Él sabe que no quiero tener hijos”

Christian Domínguez tendría planes de convivir con Isabel Acevedo; sin embargo, las recientes declaraciones de la bailarina en el programa “Domingo al día" cambiarían por completo las intensiones del cumbiambero.

De acuerdo con la bailarina, su progenitora le habría prohibido- por el momento- convivir con Christian Domínguez. Además, la popular ‘Chabelita’ reveló que sus padres le pidieron un documento que verifique que el cumbiambero es un hombre divorciado.

PUEDES VER Christian Domínguez y ‘Chabelita’ presumen su amor tras polémicas declaraciones de Karla Tarazona

En ese mismo contexto, la bailarina dejó en claro que no quiere tener hijos con el ahora conductor de “Se pone bueno".

“Él sabe que yo todavía no quiero tener hijos. Yo me protejo, estoy acá con mi tubito . Mujer precavida vale por mil”, indicó Isabel Acevedo.

La ganadora del reality “Divas” dejó en claro que Christian Domínguez no la mantiene como se ha venido especulando.

“Uno tiene que estar seguro de quién es. O sea de que educación te dan, que valores y eso creo que (...) Algunos piensan que Christian me mantiene. Yo soy una hija de familia”, acotó.

Isabel Acevedo manifestó que ella sabía que él era una persona con hijos y que no ha sido fácil convivir con eso en su relación con el cantante.

“Yo creo que para cualquier mujer (...) Saber que tu pareja tiene hijos es complicado, pero si ya lo aceptaste así, si lo conociste así, nada tienes que”, agregó la bailarina.

La bailarina informó que fue parte de un videoclip con su novio Christian Domínguez. Ambos forman parte de la producción del tema"Fugitivos" de la orquesta Rio Band.

Isabel Acevedo le responde a Karla Tarazona

Luego que Karla Tarazona pasara por “El valor de la verdad”, la bailarina no se quedó callada y respondió a la conductora de “Válgame Dios”.

“Hasta sigue hablando de mí y es algo que no me parece extraño. Lo que pasa que yo no sé si ella inventa, porque Christian me decía una cosa y yo no sé cómo lo habrá manejado con ella, me entiendes. Por eso yo nunca me he sentado a conversar con ella, y en estos momentos jamás lo haría. Yo estoy tranquila, con mi conciencia limpia y eso es lo principal”, manifestó Isabel Acevedo.