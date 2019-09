Francisca Aronsson: “Hay gente que piensa que entrar en la actuación es fácil”

Por: Zoraida Peña

La joven actriz Francisca Aronsson vuelve a la pantalla grande con la cinta de terror ‘Yuraq’, en la que interpreta a una niña que es secuestrada por los místicos personajes conocidos como ‘Pishtacos’.

Esta es la primera cinta de terror que protagoniza Aronsson, a quien hemos visto desde pequeña en producciones televisivas (‘Al fondo hay sitio’ y ‘Mis tres Marías’) y en el cine con la cinta ‘Margarita’. “Yuraq es mi primera película de terror, tiene suspenso y está basada en la leyenda de los ‘Pishtacos’. Yo hago el personaje de una niña secuestrada junto con otras 60 personas que desaparecieron en aquella época. También es una historia bien conmovedora y con muchas escenas tristes. La niña (Gabriela) sufre mucho y la torturan”, señaló. “Esta es una de las razones por la que también acepté. Porque hacer un mismo personaje cansa y ahora que soy niña me gusta explorar, me gusta experimentar otros personajes”, agregó.

Por su parte, Susana Bamonde, quien es una de los productores de la cinta, dijo que quedó sorprendida con el talento de la pequeña y con el profesionalismo del equipo de producción del director de la cinta, el francés Pierre Taisne. “Me ha sorprendido cómo trabaja Francisca, sobre todo en un género totalmente distinto para ella. Esta es una película independiente y el equipo lo conformaban cuatro personas. El director es francés y vive en Nueva York y está en sociedad con Sebastian Stimman, quien es el protagonista junto con Francisca, y es productor”, refirió Bamonde .

Aunque acaba de cumplir 13 años y varios años en la actuación, Francisca Aronsson tiene las cosas bien claras y sabe que lo suyo es una carrera de largo aliento. “Yo soy bien madura desde muy chiquita. Hay gente que piensa que esto de entrar a la actuación en fácil, pero no es así, cuesta. No siempre te van a decir que sí, de repente en tu primer casting te dicen que no como me pasó a mí”, manifestó la preadolescente que comparte su nacionalidad peruana con la sueca (por parte de su papá) y habla español, inglés y sueco.

Asimismo, Francisca se alista para seguir participando en más proyectos actorales y campañas a favor de los niños y adolescentes de nuestro país. Se alista para grabar la cinta ‘Reinas sin coronas’, participar en un taller organizado por una de las directoras de casting de Nickelodeon, y buscar oportunidades en el exterior. “Soy vocera de Unicef con Junior Béjar, el actor de ‘Retablo’. Y pronto viene Isabella Moner (Dora, la exploradora) a Perú y creo que vamos a hacer una campaña juntas”, indicó.