¿Flavia Laos y Patricio Parodi rumbo al altar? [VIDEO]

Flavia Laos y Patricio Parodi han demostrado que mantienen una relación estable al llenarse de detalles durante los varios meses que llevan juntos. Es por ello que muchos especulan que la pareja podría tener planes de contraer matrimonio dentro de poco.

Hace unos días, durante la realización del concurso “El rostro más bello de la televisión”, Flavia Laos hecho que inició una serie de rumores sobre una posible boda con el popular ‘Pato’.

Sin embargo, la propia actriz salió al frente para revelar cuál es el origen de esta joya que dio mucho qué hablar entre sus fans y los de su novio.

“Me lo compré por Internet. No me inventen falsos matrimonios, todavía falta mucho para eso”, aseguró la artista, frente a las cámaras de “América Espectáculos”.

En otro momento, Flavia Laos y Patricio Parodi se presentaron juntos ante la pantalla chica y precisaron que tienen mucho que mejorar antes de comprometerse.

“El anillo de compromiso todavía falta. Tiene que ser merecido", comentó el integrante de “Esto es Guerra”, en tono de broma.

“Tienes que dejar mucho juego de computadora”, le dijo su enamorada. "Tienes que dejar el celular”, le respondió el ‘Pato’ Parodi, quien aseguró que la joven actriz pasa un promedio de 12 horas en su celular.

Flavia Laos recibe emotivo mensaje de la mamá de Patricio Parodi

Antes de que se eligiera a la ganadora del concurso “El rostro más bello de la televisión”, Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi, sorprendió a Flavia Laos con un emotivo video.

“Hola ‘Fla’ preciosa, te mando este videito para desearte toda la suerte del mundo. Espero que lo ganes. Eres una chica súper bella, no solamente por dentro, sino por fuera. Toda la ternura que tienes por dentro la transmites por fuera...Que tengas éxito en todo lo que te propongas", le dijo la madre del ‘Pato’ Parodi a la joven actriz.

¿Flavia Laos y Patricio Parodi quieren ser padres?

Patricio Parodi confesó que le gustaría convertirse en padre. Sin embargo, aseguró que esto no está en sus planes por el momento.

“El hecho que quiera ser padre no es que le esté pidiendo un hijo a Flavia. Todavía, tiempo al tiempo. Nos causó ternura. Me gustan las niñitas todas tiernas, me dan ganas de correr, agarrarle los cachetes y darle besos”, señaló.