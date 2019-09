Ernesto Pimentel lidera rating de su programa y lamenta situación de Kike Suero

Ernesto Pimentel, conductor del programa “El reventonazo de la chola”, celebra que su espacio televisivo haya vuelto a liderar en su horario, pues el fin de semana alcanzó 13,5 puntos de rating, mientras que ‘El wasap de JB’ obtuvo 8,1 puntos de rating.

“Fue un sábado emotivo y lleno de sorpresas, porque no solo le rendimos un merecido homenaje a Camilo Sesto, sino también tuvimos muchos invitados de lujo. Me siento agradecido que el público no siga eligiendo como su mejor opción del fin de semana y seamos el mejor programa de entretenimiento", comentó el actor para Ibope media.

"Este sábado se vienen muchas sorpresas y un nuevo reality”, agregó Pimentel, quien anunció el estreno de un nuevo reality.

“Estrenaremos el nuevo reality con el cual buscaremos una nueva voz de la cumbia”, acotó Pimentel.

Ernesto Pimentel

Por otro lado, el intérprete lamentó la situación de Kike Suero, quien fue detenido por la policía y acusado de agredir físicamente a su pareja y madre de su hija Geraldine Quezada. Además, espera que solucione sus problemas legales.

“Kike es un gran amigo, lo quiero mucho y siempre estaré para él. La violencia doméstica no es una broma, sobre todo porque es algo que afecta a las familias. El canal tiene sus normas y el programa también, así que no estará en el programa hasta que solucione sus problemas legales", expresó.

Ernesto Pimentel

"Mis mejores deseos para él y le agradezco por el tiempo compartido”, comentó Pimentel, quien comentó que la salida de Kike Suero se originó antes del incidente de agresión que protagonizó en Ica y debido a que tenía licencia por un tema de salud.

“Podíamos entender sus reiteradas inasistencias por sus problemas de salud, lo que generó su intermitente participación. No lo vemos hace casi un mes”, acotó.