Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, revela que el Príncipe Andrew la buscó para tener intimidad

Courtney Love, viuda del cantante Kurt Cobain, volvió a levantar polémica al alegar que el príncipe Andrew, tercer hijo de la reina Isabel II del Reino Unido y el príncipe Felipe; se presentó en su casa sin avisar buscando tener sexo.

En una publicación en su cuenta de Instagram –realizada el 15 de setiembre del 2019- la vocalista y líder de la banda de rock alternativo “Hole” comparte una fotografía con el príncipe Andrew, detallando cómo fue su encuentro con el miembro de la Familia Real británica.

“Conocí al Príncipe Andrew con un grupo de amigos en 2001. Estábamos en mi casa, él vino. Él fue educado. Me felicitó por mi té, algo que me hizo feliz. Salió. Eso es todo. No recuerdo haberlo encontrado nuevamente después de eso”.

No obstante, en 2006, la cantante de 55 años dijo en una entrevista en Tv que su alteza real se había presentado en su casa a la 1:00 a.m. sin avisar y acompañado de un guardaespaldas.

El motivo habría sido porque un amigo en común le habría sugerido al príncipe Andrew que la cantante “podría hacerlo pasar un buen momento” durante su visita en Estados Unidos.

En aquel entonces, un portavoz de la monarquía británica declaró que la visita del hijo de Isabel II a la cantante si se produjo, pero que él estuvo acompañado por un grupo de personas. Además se calificó como “una completa tontería” la versión de la intérprete de “Awful” que sugiere que el duque de York, la busco para tener sexo casual.

El mencionado “amigo en común” habría sido el empresario financiero Jeffrey Epstein, investigado por el FBI por dirigir una red de tráfico sexual de menores en Estados Unidos y de abusar de decenas de jóvenes.

Jeffrey Epstein se ahorcó en su celda en el Metropolitan Correctional Center en Manhattan, el pasado 10 de agosto del 2019, ante la posibilidad de ser condenado a 45 años de cárcel por sus crímenes.

Durante las investigaciones en torno a los crímenes sexuales que cometió Jeffrey Epstein, se encontró una libreta que contenía los contactos con diferentes personalidades entre ellas Courtney Love, el príncipe Andrew, el productor de Hollywood Harvey Weinstein y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras la muerte de Jeffrey Epstein, el hermano del Príncipe Carlos emitió un comunicado declarando que estaba “horrorizado” por los crímenes del empresario financiero, alegando que no mantenía contacto frecuente con él y que solo lo veía una o dos veces al año.

De igual forma, la viuda de Kurt Cobain negó -vía Instagram stories- que Jeffrey Epstein le presentara al príncipe Andrew, alegando además que nunca lo conoció.

