Mauricio Diez Canseco anuncia encuentro con Brad Pitt este año

Mauricio Diez Canseco anunció que podría tener un encuentro con el destacado actor estadounidense Brad Pitt antes de diciembre del presente año.

El empresario se mostró muy entusiasmado al recordar la entrevista en la que el exesposo de Angelina Jolie mostró interés en conocer más sobre él. “Increíble...Que el verdadero Brad Pitt hable de uno, es algo que queda grabado para la eternidad”, expresó.

El popular 'Brad Pizza’ explicó que, tras enterarse que el reconocido actor de Hollywood había opinado sobre él, empezó a planear una reunión para conocerlo.

“Tengo agendado un encuentro con Brad Pitt y llevarle una de mis mejores pizzas”, afirmó el mediático empresario. “Espero que (el encuentro) sea antes de diciembre, antes que se cierre el año”, añadió.

Además, contó que ya se encuentra realizando los contactos necesarios para concretar su encuentro con el artista estadounidense. “Se está hablando con la gente que logró esa entrevista (qué le hicieron a Brad Pitt), así que voy a tratar que ellos me ayuden”.

Mauricio Diez Canseco mencionó también que, si esta reunión llega a darse, llevará a Brad Pitt a conocer sus restaurantes y también la famosa ciudadela inca ubicada en el Cusco. “No solo me gustaría invitarlo a Brad Pitt a ‘Rústica’, sino también a Machu Picchu, porque me parece que todavía no ha visitado”, precisó.

¿Qué dijo Brad Pitt al escuchar sobre ‘Brad Pizza’?

Brad Pitt viajó a México para promocionar su más reciente película “Once upon a time in Hollywood”, con diferentes medios de América Latina.

La actriz peruana Jely Reátegui entrevistó al experimentado actor y, en medio de dicho encuentro, le hizo una peculiar pregunta. "Tenemos una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué piensas de ‘Brad Pizza'?”, le consultó. "No estoy seguro si quiero conocer a este personaje”, respondió.

Sin embargo, luego de ello, el actor mostró curiosidad de quién era el personaje que poseía el singular apodo. “¿Hace pizzas?, ¿Qué tal son?”, preguntó.

Jely Reátegui prefirió no opinar sobre la preparación de las pizzas de los restaurantes del empresario peruano Mauricio Diez Canseco.