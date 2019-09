Brad Pitt revela que se aferra a la religión después de todo lo vivido

El actor de “Once Upon A Time In Hollywood”, Brad Pitt admite que a sus 55 años no está viviendo una vida interesante como las películas que protagoniza y por ello se estaría acercando a la religión.

En una extensa entrevista con la revista GQ para su edición de octubre, el exesposo de Jennifer Aniston y Angelina Jolie admite haber mantenido conversaciones profundas y existenciales sobre su vida con Leonardo DiCaprio.

“Leo y yo estábamos teniendo esta conversación el otro día. Llegué a este punto a fines de los años 90 o principios de la década de 2000, donde me di cuenta de que estaba persiguiendo estos [papeles] interesantes, pero no estaba viviendo una vida tan interesante como creía que podía”.

A razón de ello, la consumada estrella de Hollywood asegura que ha intentado hacer un cambio en la forma en que vive y dice sentirse optimista con la posibilidad de lograr una conexión con la religión.

“He pasado por todo. Ahora, me aferro a la religión. Crecí con el cristianismo. Siempre lo cuestioné, pero funcionó a veces”.

No obstante, cuando comenzó a vivir solo dejo la religión de lado declarando ser agnóstico. Más adelante intentó “hacer algunas cosas espirituales”, pero según confiesa no se sentía bien con ellas. También asegura que dijo ser ateo solo para presentar la imagen de un rebelde, pero en el fondo no se sentía bien con ello.

“Pero me etiqueté un poco por un tiempo. Se sentía bastante punk rock. Y luego me encontré volviendo a creer: odio usar la palabra espiritualidad, pero creo que todos estamos conectados”.

Pensando en el tipo de personas con las que se relaciona, Brad Pitt admite que siente preferencia por aquellas que se muestran auténticas y abiertas.

'Las personas que realmente me atraen, simplemente no tienen filtro. No tienen filtro en sus pensamientos. A veces se meten en problemas por eso, pero los adoro. Adoro que sean tan abiertos y crudos sobre sus sentimientos en cualquier momento”, un rasgo característico de su exesposa Angelina Jolie.

Finalmente, el actor de “Seven” y “Ad Astra” esta consciente del peso de los años y rescata lo que realmente es importante.

'Cómo te vuelves más consciente del tiempo, y has tenido más experiencia, buena y mala, con la gente. Y sus propias victorias y derrotas: a medida que envejece, no parecen ser tanto una victoria o una gran pérdida. Con quién pasas el tiempo, cómo pasas el tiempo, se ha vuelto mucho más importante para mí".