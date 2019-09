Tilsa Lozano demandará a Olinda Castañeda por llamarla “roba maridos”

Luego que Tilsa Lozano fuera captada con la expareja de Olinda Castañeda, esta califico a la excolita Reef de “robamaridos”. Sin embargo, la jurado de “El Artista del Año” no está dispuesta a aceptar ofensas de ningún tipo, por lo que ha decidido entablar una demanda contra la modelo.

Como se recuerda, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a Tilsa Lozano en salidas con el ex de Olinda Castañeda, Jackson Mora, campeón internacional de MMA, lo cual ocasionó las palabras de indignación de la modelo.

Esto no gustó para nada a una Tilsa Lozano que ha decidido tomar acciones legales contra Olinda Castañeda. Ante esto, la abogada de la exconductroa de espectáculos, Cathy Cachay, declaró lo siguiente a un diario local: “Sí, es verdad, la hará. No habrá carta notarial, la a va a querellar”.

Vale recordar de que tras darse a conocer estas imágenes en el programa de Magaly Medina, Olinda Castañeda, muy molesta, confesó sentirse decepcionada de Jackson Mora, pero no sin ello dejar de enviar duros dardos contra Tilsa Lozano.

Ante esto, Olinda Castañeda declararía a Magaly Medina: “Esta chica sabía que tenía una relación con él y, obviamente, ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones; entonces no me sorprende. Ahí le dejo mis sobras... no me voy a poner a su nivel ni robarle maridos pues, eso ya es chamba de ella. Yo no me identifico por eso”.

¿Tilsa Lozano envía mensaje a Olinda Castañeda?

Tilsa Lozano no ha dado ninguna declaración o publicación oficial tras este hecho, pero si una publicación en Instagram muy sugerente que podría estar dirigida hacia Olinda Castañeda y al nuevo escándalo en el que se ve vinculada la alguna vez pareja de Juan Manuel Vargas.

“No sabes lo hermoso que es quedarte callado y sonriendo cuando alguien espera provocar en ti una reacción violenta o furiosa”.