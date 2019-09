Sheyla Rojas: Fidelio Cavalli y modelo confirmarían romance con polémico encuentro

¿Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli se separaron? Es una pregunta que podría ser confirmada con la reciente publicación de la modelo Shadi Cair, quien ha sido señalada como la nueva conquista del millonario libanés.

A través de Instagram, la canadiense fue vista en las historias de Fidelio Cavalli. Sin embargo, una dedicatoria por parte de ella dirigida al libanés confirmaría un romance y la sonada ruptura con Sheyla Rojas.

PUEDES VER Paula Manzanal responde sobre romance con Fidelio Cavalli, ex de Sheyla Rojas

La primera aparición se dio hace unos días cuando la modelo mencionó: “Tú eres extrañado por acá” El texto acompañaba un video, donde la joven luce sonriendo y brindando con una copa a la luz de las velas.

De manera inmediata, el millonario compartió la historia de Shadi en su cuenta respondiendo: “Nos vemos pronto, querida” , aumentando los rumores de separación con la conductora de “Estas en todas”

La modelo canadiense Shadi Cair

Pero lo inesperado llegó. Fidelio Cavalli y Shadi Cair se reencontraron en Estados Unidos, allí disfrutaron de un día soleado y de un paseo frente al mar.

“Back to my favorite place, with my Fidelio”, escribió la también bloguera. A lo que es español se traduce como: “De vuelta a mi lugar favorito, con mi Fidelio”

Modelo Shadi Cair confirmaría romance con millonario. Fuente: Instagram

¿Sheyla Rojas confirmó ruptura con Fidelio Cavelli?

Jaime ‘Choca’ Mandros, compañero de conducción de Sheyla Rojas, reveló cómo se sentiría ella tras las últimas especulaciones sobre su vida amorosa. El conductor de “Estás en todas” confirmó que ella está “soltera y tranquila” en una entrevista.