¿Micheille Soifer le fue infiel a Kevin Blow con Jefferson Farfán?

Micheille Soifer y Kevin Blow dieron por terminado su romance hace unos meses y, al parecer, en los mejores términos. Sin embargo, una entrevista que será difundida por “Magaly tv, la firme” demostraría lo contrario.

El programa de Magaly Medina presentó el adelanto de una entrevista realizada al dominicano Kevin Blow, donde este revelaría que la exchica reality le habría sido infiel con el futbolista Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Michelle Soifer y Rosángela Espinoza se lucen juntas durante confesiones de Génesis Tapia

Kevin Blow afirma en una parte de la entrevista que la popular ‘Michi’ le aseguró que se encontraría con la ‘Foquita’ Farfán para que su hermano pudiera conocerlo. “Supuestamente la excusa fue presentarle al hermano porque era hincha de la selección peruana y de Farfán”, se le escucha decir.

En otro segmento, el reportero le pregunta a Blow "¿Tú crees que Michelle te fue infiel con Farfán?, tras lo cual solo se observa al modelo moviendo la cabeza.

Según el dominicano, Micheille Soifer y Jefferson Farfán habrían planeado ir juntos a Larcomar. Sin embargo, las declaraciones del dominicano demuestran que él no cree mucho en esta versión.

“Se juntaron para verse, supuestamente para irse a Larcomar, a menos que se pasarán al frente (...) el coqueteo yo lo vi”, señaló Blow.

Micheille Soifer confirma su ruptura con Kevin Blow

La cantante Micheille Soifer anunció en julio pasado que ella y Kevin Blow pusieron fin a su romance, pese a que ya estaban comprometidos.

“Ya tenía anillo, ya tenía todo. Pero no era mi momento. Sí, estoy soltera. No pensaba decirlo así sino mandar un comunicado para que puedan saber los motivos. Fue por mutuo acuerdo”, señaló para “América Espectáculos”.

La exintegrante de “Esto es Guerra” prefirió no revelar los motivos de su separación. “No viene al caso decir por qué. Son cosas que suceden. De repente un día tienes planes de algo y al otro día no. Y pasa. Estoy disfrutando mucho de mi soltería y me siento tranquila”, agregó.

Micheille Soifer se luce con modelo venezolano tras separación de Kevin Blow

Luego de haberle puesto fin a su relación sentimental con Kevin Blow, Micheille Soifer dijo estar completamente soltera y enfocada en su trabajo. Sin embargo, días más tarde, la popular ‘Michi’ dio a conocer que se encontraba saliendo con el modelo venezolano Giuseppe Benignini.