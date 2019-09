Pedro Alonso, ‘Berlín’, está en Perú

Pedro Alonso, famoso como ‘Berlín’ en ‘La casa de papel’, llegó a Perú a través de un vuelo comercial procedente de Colombia. “No volamos a Berlín, pero sí volamos con Berlín. Pedro Alonso voló con nosotros de Bogotá a Lima”, escribió una nueva aerolínea junto a la fotografía del actor español con el personal de cabina.

Alonso pasó su primer día en Lima y conoció parte de nuestra gastronomía. La noche del viernes coincidió con los actores Gianella Neyra, Almendra Gomelsky y Cristian Rivero en un restaurante miraflorino. “¡Sí! ¡Me emocioné hasta las lágrimas! Gracias @pedroalonsoochoro. Amé La Casa de Papel”, escribió Rivero. “Las sorpresas de la vida. Robarle una conversación a un actorazo”, agregó Gianella Neyra.

La razón por la que Pedro Alonso visita Perú, es porque pretendería pasar unos días en la selva peruana y reunir información para su libro. “Me voy al pulmón de la tierra, a un país llamado Perú en el que todavía no he estado. Iré en pocos días ya que todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autorregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor”, dijo a inicios de setiembre al programa TEC.

Como se sabe, el actor fue la estrella de la segunda temporada de ‘La casa de papel’, que culminó con el ‘robo perfecto’ de millones de euros de la Casa de la Moneda de España. Aunque su personaje murió, reaparece en la tercera temporada mediante flashbacks. La cuarta temporada, que podría ser la final, ya está confirmada.

La clave

La casa de papel. La serie se estrenó en la televisión española, pero, tras su paso por Netflix, alcanzó el éxito mundial. Los actores ya filman la cuarta temporada.