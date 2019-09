Kylie Jenner habla de su maternidad: “Puedes ser sexy y también una madre ruda”

Kylie Jenner está pasando por el mejor momento de su carrera. Su más reciente inclusión en la edición de octubre de la revista Playboy, ha acaparado la atención de los medios, por mostrarse totalmente desnuda.

La ‘socialité’ compartió en su cuenta de Instagram dichas fotografías donde luce una encendida lencería roja. De inmediato, las redes se incendiaron causando controversia por las provocativas imágenes.

Es así que la menor del clan Jenner-Kardashiam concedió una entrevista para la conocida revista. Quien le realizó las preguntas, fue su pareja, el rapero y fotógrafo Travis Scott.

“Mucha gente dice que tener un bebé puede lastimar tu vida sexual, pero yo creo que es lo opuesto en nuestra experiencia”, le dijo Travis a Kylie.

Entre risas, Kylie Jenner contestó: “Sí, siento que definitivamente hemos probado que ese rumor es falso”.

“Tú me recuerdas que la maternidad y la sexualidad pueden coexistir y que el que aceptes tu sexualidad no significa que seas de moral relajada o que no seas una buena madre”, le dijo a Travis.

“Puedes ser sexy y también una madre ruda”, agregó.

La historia de amor de Kylie Jenner y Travis Scott

La joven modelo y el famoso rapero se conocieron en 2017, en el festival de Coaechella. En ese entonces, la influencer había terminado con su expareja Tyga.

Posteriormente, ambos se dejaron ver en eventos públicos, para que en 2018 se diera a conocer el nacimiento de su hija Stormi.

