Kim Kardashian se quiebra al hablar por primera vez sobre el lupus que padece

Kim Kardashian causó preocupación entre sus millones de fans tras revelar, en la nueva temporada del reality “Keeping up with the Kardashian”, que la diagnosticaron con lupus.

La esposa del rapero Kanye West se sometió a un test para averiguar si padecía de este mal, pues confesó que llevaba bastante tiempo con dolores de cabeza y fatiga en general.

En el famoso reality, que cuenta la vida del clan Kardashian, se pudo ver a la empresaria romper en llanto mientras le contaba a sus familiares sobre la enfermedad.

Tras el gran revuelo que se desató por el avance de “Keeping up with the Kardashian”, la celebridad asistió al programa de televisión The View para contar sobre el drama que vivió tras enterarse que tenía lupus.

“Cuando tienes un diagnóstico, o te hacen una prueba para algo y obtienes un resultado que no esperabas, le das vueltas a la cabeza y por un segundo te viene esta pequeña depresión de pensar en todo lo que te puede suceder”.

Sin embargo, Kim Kardashian se mantuvo fuerte por sus pequeños. "Tuve que reponerme porque tengo hijos y una familia a la que unirme y para la que tengo que ser positiva, agregó.

Finalmente, la hermana de Kylie Jenner mostró una actitud positiva para no dejarse vencer por la enfermedad.

“No importa lo que esté sucediendo en tu vida, puedes tomarte un tiempo para llorar por un segundo y luego descubrir cómo ser positivo al respecto porque eso no va a cambiar”.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y complica que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos. Debido a esto se produce inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

¿Cuáles son los síntomas que provoca el lupus?

Los primeros malestares que una persona con lupus manifiesta son los siguientes: cansancio extremo, erupción malar, inflamación de las articulaciones y fiebre sin causa aparente. Entre el 50 y el 90 % de las personas que padecen lupus identifican el cansancio como uno de los síntomas principales.