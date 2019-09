Isabel Acevedo se defiende de Karla Tarazona: “Hay cosas que son mentira”

No se calló nada. Isabel Acevedo se defendió de Karla Tarazona y sus declaraciones en “El valor de la verdad”. Como se recuerda, la conductora aseguró que la bailarina se entrometió en su relación con Christian Domínguez.

Según la popular ‘Chavelita’, la versión de Karla Tarazona es una mentira. “He ido tres veces a su casa, ella dice que me ha dado de comer. Me causaba gracia porque hay cosas que son mentira. Por el mismo hecho, a mí no me gusta lucrar de los demás", expresó.

Para la bailarina entrar en 'dimes y diretes' con la conductora de Latina es una bajeza. "Nunca he salido a hablar o estar preparada porque no tengo esa facilidad de responder de una manera así. Me parece horrible, me parece bajo. Jamás me sentaría a un programa de televisión a ponerme boca a boca con otra persona”, arremetió.

Y es que Isabel Acevedo está enfocada en su carrera profesional y nuevos proyectos, en los que no considera tener un hijo con el cantante de cumbia.

“Que tu pareja tenga hijos es complicado, pero si lo conociste así, nada. Él (Christian Domínguez) sabe que todavía no quiero tener hijos por eso me protejo. Mujer precavida vale por mí”, declaró la ahora empresaria.

¿Por qué Isabel Acevedo no convive con Christian Domínguez?

La ganadora del reality de baile “Divas” reveló que todavía no convive con su pareja Christian Domínguez porque sus padres no se lo permiten.

El divorcio del cantante sería el motivo principal por el cual la familia Acevedo no estaría de acuerdo con la convivencia de los novios.

“Mis papás son estrictos. Me dijeron que no me mude con Christian porque él no tiene los papeles de divorcio firmados. Prefiero convivir primero (…)”, comentó.