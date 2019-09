Isabel Acevedo confesó que no convive con Christian Domínguez porque su madre no lo permite

Isabel Acevedo fue entrevistada en el programa “Domingo al día”, donde habló detalles poco conocidos de la relación con su actual pareja, el cantante de cumbia Christián Domínguez.

Allí, la bailarina se refirió sobre la aún no convivencia con el artista musical y confesó el motivo por la que no vive al lado de él, pese a que llevan poco más de tres años de relación.

En conversaciones con el programa de América TV, 'Chabelita' contó que el cantante se lo propuso, pero fue su madre que le pidió que no lo aceptara aún por un tema legal.

Captura de televisión.

"Mis papás son bien estrictos. Mi mamá me dijo que 'no me iba a mudar porque Christian no tiene un papel que diga que está divorciado... y para tranquilidad mía, sepárense, conózcanse un poco más'", reveló.

De igual manera, Isabel Acevedo no pierde la posibilidad de convivir con su pareja, pero desea casarse primero.

"Una cosa es estar de enamoraditos y otra, convivir", expresó.

Isabel Acevedo desmiente afirmaciones de Karla Tarazona

Hace una semana, Karla Tarazona habló que en muchas oportunidades ‘Chabelita’ visitó su casa y compartió la mesa con su familia.

Dichas declaraciones fueron desmentidas por Isabel, quien aprovechó para explicar la situación.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

“He ido tres veces a su casa, ella dice que me ha dado de comer. Me causaba gracia porque hay cosas que son mentira. Por el mismo hecho, a mí no me gusta lucrar de los demás. Nunca he salido a hablar o estar preparada porque no tengo esa facilidad de responder de una manera así", aclaró.

"Me parece horrible, me parece bajo. Jamás me sentaría a un programa de televisión a ponerme boca a boca con otra persona”, agregó Isabel.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez