Génesis Tapia sobre Michelle Soifer: “Sí fue un beso tierno”

Génesis Tapia aseguró que Michelle Soifer la besó en una piscina durante su presentación en “El valor de la verdad”. La exchica reality contó cómo fue su primera experiencia besando a una mujer.

"Yo me quedé quieta era mi primera experiencia besando a una mujer, no sé se dio, no me acuerdo de que hablábamos, estábamos muy cerca y fluyó. No lo vio nadie, estábamos las dos solas", declaró.

Sin embargo, Génesis Tapia negó que el beso haya sido apasionado, pero sí afirmó que se quedó petrificada. "No cambió mi vida, pero sí fue un beso tierno", dijo.

También reveló otras experiencias con mujeres atractivas de la farándula como Leslie Castillo y Anabel Torres.