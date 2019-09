Génesis Tapia tras perder hijo por agresión de Kike Márquez: “Sentí que se me partía el alma”

Génesis Tapia dio su conmovedor testimonio en “El Valor de la Verdad” y relató uno de los episodios más tristes que le tocó vivir, la pérdida del que sería su cuarto hijo, hecho que sucedió debido a una fuerte discusión que la exbailarina tuvo con su aún esposo, Kike Márquez. Entre lágrimas, la exchica reality narró este terrible hecho.

Beto Ortiz lanzó la pregunta 14 “¿Perdiste a tu cuarto hijo por culpa de Kike Márquez?”, a lo que Génesis Tapia respondió que “sí”, para que la voz en off ratificara su respuesta con “Verdad”. Acto seguido, el presentador consultaría por la identidad del personaje en mención, la exbailarina replicaría “mi todavía esposo”.

En ese momento, Génesis Tapia empieza su relato comentando que con Kike Márquez iban a tener dos hijos, pero el último de estos nunca llegó a nacer:

“El que venía en camino era el segundo bebé. Tenía cinco meses de gestación, sabíamos que era un varón... nos habíamos enfrascado en discusiones muy fuertes. Mi primer embarazo fue así. Nuestra primera separación fue mi primer embarazo... pase un embarazo muy complicado, porque en ese entonces la separación si me afectó. Él fue muy irresponsable con mi embarazo”.

Génesis Tapia recordó que cuando salió en estado por segunda vez de Kike Márquez volvieron a tener discusiones de grueso calibre por mentiras que ella descubrió en él: “En una de esas discusiones fuertes nos insultamos. Él me agarra y me empuja, yo caí mal y comenzaron mis dolores, mis contracciones. Llamé al ginecólogo, tomé la pastilla y me quedé dormida con dolores intensos. Pensé que la pastilla hacía efecto”.

La exchica reality continúa el relato comentando que al día siguiente amaneció mojada, que se asustó, que llamó a su madre quien le dijo que se había roto la fuente, para seguidamente ser cargada y llevada por Kike Márquez a emergencias. Sin embargo, ya era muy tarde:

“El doctor me dice que mi hijo no tenía posibilidad de vivir y estaba agonizando dentro de mí, que no tenía el peso para nacer. Me dicen que tenía que entrar en labor de parto, mínimo ocho de contracción porque el bebé era un bebé grande y no podían sacarlo ni con el espéculo ni con nada de esas cosas... sentía que me partía en dos, no solamente se me partía el cuerpo, también el alma. Pasaban las horas y mi hijo agonizaba dentro de mí”.

Luego de ser ayudada para ir al baño con mucha dificultad ya que su cuerpo no podía enderezarse, Génesis Tapia, muy afectada y entre lágrimas, relata que se dio cuenta que el pequeño se estaba asfixiando:

“... En eso, Kike me dice que el ‘cordón umbilical’... he pujado y he tenido a mi hijo en los brazos, la mitad morado por la asfixia y la otra mitad del color de la piel... Yo ya no me acuerdo más”.

Quebrada por los recuerdos, Génesis Tapia reveló uno de los hechos más conmovedores y tristes de su historia:

“Vi programas de redes donde las mamás ponían a los hijos en el corazón para que esa conexión hiciera que volvieran a la vida... Entonces, lo agarré lleno de sangre, lo puse en mi corazón y comencé a cantarle canciones para ver si él vivía... No me acuerdo más”.

La desgarradora historia dejó impactado a un Beto Ortiz que solo atinó a decir: “Génesis, lo que has contado es tan desgarrador que, simplemente, no se me ocurre qué decir”.

Luego, la exchica reality, aun visiblemente afectada agregaría: “... Cuando tus padres se mueren eres huérfano, cuando tu esposo se muere eres viuda, pero no tienes nombre para descubrir cuando pierdes a un hijo", Beto Ortiz sólo acotaría: “Es lo que no tiene nombre”.