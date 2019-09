¿Génesis Tapia se reconcilió con Kike Márquez tras aparecer en “El Valor de la Verdad”?

Génesis Tapia impactó a todo el Perú tras dar su desgarrador testimonio en “El Valor de la Verdad” contando los pasajes más oscuros de su tormentosa vida. Sin embargo, todo parece indicar que la exchica reality habría retomado su relación con su aún esposo Kike Márquez, lo que se evidencia por una serie de publicaciones hechas en Instagram por el padre de su última hija.

Todo comenzó antes de la emisión de “El Valor de la Verdad”, cuando Génesis Tapia publicó una historia de Instagram asegurando que estaba lista para ver el programa de Beto Ortiz donde la exbailarina aparecía. En dicho post etiquetó a Kike Márquez.

Génesis Tapia junto a Kike Márquez

Esto continuaría una vez concluida la emisión de “El Valor de la Verdad”, cuando Kike Márquez hizo uso de sus cuentas de Facebook e Instagram para publicar una foto de Génesis Tapia en el sillón rojo con un mensaje que reza: “Nunca juzgues a nadie sin saber qué batallas pudo tener”.

En Instagram, esta publicación tuvo la respuesta de la propia Génesis Tapia quien dio luces de una posible reconciliación o, al menos, de estar encaminados en ello:

“Gracias por palabras (acompañadas de un icono de carita con corazones). Seré siempre una fiel creyente del cambio de un ser humano; los errores valen la pena cuando te dejan una enseñanza”.

La publicación recibió respaldo de los internautas de la mencionada red social, ya que como se recuerda, Génesis Tapia relató que tras una fuerte pelea con Kike Márquez esta perdería a su cuarto hijo cuando el embarazado se encontraba muy avanzado.

“¿Tú aún la amas? Y ¿por qué perdió su bebé? Me dio mucha pena”, “espero que ahora la valores y no le hagas perder bebés, no seas un mierda otra vez con ella. Necesita tanto amor y cariño”, “comiencen un nuevo camino con amor, comprensión, cuando hay amor todo se puede. Bendiciones”, son algunos de los comentarios que dieron algunos usuarios de Instagram a la publicación de Kike Márquez.

Mensaje de Kike Márquez tras aparición de Génesis Tapia en EVDLV

Sin embargo, el propio Kike Márquez deja a entender que podría haber retomado su relación con Génesis Tapia, ya que en una historia de Instagram colgó una foto donde se encuentra al lado de la exchica reality, ambos sonriendo, con un mensaje que dice: “Para las que sea, Génesis Tapia, pase lo que pase”.

Historia de Instagram de Kike Márquez

En la semana previa a que Génesis Tapia apareciera en “El Valor de la Verdad”, la exbailainra anunció su separación con Kike Márquez, exponiendo sus razones en una historia de Instagram:

“... para evitar malos entendidos ya que nuestra prioridad es preservar la tranquilidad en bienestar de nuestra menor hija. Después de tres hermosos años, nos separamos en los mejores términos, hay diferencias que no hemos podido superar y por ello hemos preferido quedar como buenos amigos y seguir en nuestra labor de padres para seguir con nuestra incansable búsqueda de ver recuperada totalmente a nuestra menor hija”.