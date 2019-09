Génesis Tapia revela que fingió relación para que no la saquen de reality [VIDEO]

Génesis Tapia causó polémica al revelar los entretelones de su paso por el reality “Bienvenida la tarde”, al contestar la sexta pregunta de El Valor de la Verdad: ¿Fingiste estar con el padre de tu hija para que no te botaran del reality?

A esto, la exbailarina contó cómo llegó al reality de Latina con 21 años, descubriendo mientras era parte de “Bienvenida la tarde” una infidelidad de su pareja a través de unos mensajes de texto con su amante.

“Yo lo descubrí diciendo que no me quería, que no sentía nada por mí”, contó Genésis Tapia, quien además dijo que él la empujo estando embarazada de su hijo Jazael, motivo por el cual ella lo saco de su casa.

Genesis Tapia

En aquel entonces, el programa entraba en receso por vacaciones, por lo que aprovechó para revelar a la productora que se encontraba con 5 meses de gestación, recibiendo como respuesta un cuestionamiento sobre su imagen al público.

“Estamos trabajando para un programa de niños. Y no sabía que tan bueno iba a ser que ella fuera madre soltera por segunda vez, y que la iba a llamar después de vacaciones.

Tras ello, Genésis Tapia recibió la indicación de fingir su relación con el padre de su hijo, Marco Espinoza:

“Lo vamos a pintar bonito. Vamos a llevar el reality del embarazo, pero si sería conveniente que se vea como que estas con el papá de su hijo”.

Tras ello, el padre de su hijo llegó a ser padre de su hijo y luego con Erick Varías, formando un show de su vida privado, algo que tomo de sorpresa al periodista, Beto Ortiz.