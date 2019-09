“El artista del año”: Amy Gutiérrez se convierte en Susy Díaz y se roba los aplausos

Amy Gutiérrez se convirtió en Susy Díaz en la última gala de “El artista del año” y se robó los aplausos de la noche. La voz de ‘You Salsa’ demostró su versatilidad en la pista de baile con el tema ‘Fuiste’.

La presentación inició con breve sketch al estilo del fenecido programa 'Risas de América', donde la actriz cómica hacía de 'doctora corazón' en una secuencia.

El público se puso de pie al finalizar el tema que fue interpretado y escenificado por la misma Amy Gutiérrez, quien lució el característico labial y vestido rojo de Susy Díaz.

La cantante de salsa estuvo acompañada del actor Jorge Saavedra “Flautín” con el papel de Percy Arévalo.

La salsera Amy Gutiérrez se pronunció a través de su cuenta de Instagram ante la ola de elogios que recibió por la imitación a Susy Díaz.

La salsera agradeció a la producción por asignarle el personaje y calificó de inolvidable su presentación.

“No saben lo divertido e increíble que fue hacer este personaje la gran Susy Díaz. Definitivamente fue un súper reto... La actuación es otra de mis pasiones... ¡Gracias a mi team por lograr todo este resultado! Gracias a mi refuerzo que es uno de los más grandes artistas de la comicidad.. ‘Flautin’ Jorge que honor el mio que me hayas acompañado esta noche. Gracias al jurado y gracias a ustedes, espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Gracias por darme este personaje, será una gala que no olvidaré”, escribió la integrante de ‘You Salsa’.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre la imitación de Amy Gutiérrez?

La exvedette Susy Díaz estuvo al tanto de la presentación de la intérprete. Sin dudarlo, compartió las imágenes de su imitación con un mensaje de agradecimiento.