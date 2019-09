Stuart Townsend, ex de Charlize Theron, arrestado por violencia doméstica [VIDEO]

El actor Stuart Townsend, protagonista de la película “The League of Extraordinary Gentlemen”, junto a Sean Connery, fue arrestado el pasado 5 de setiembre por haber agredido físicamente a su esposa además de retenerla contra su voluntad durante una discusión.

Según el portal TMZ, los vecinos del actor irlandés, de 46 años, llamaron a la policía a través del 911, tras escuchar gritos provenientes de su casa ubicada en Santa Mónica, Estados Unidos.

Los oficiales encontraron al actor y su pareja Agatha Araya envueltos en una fuerte pelea verbal, procediendo al arresto del protagonista de “Queen of the damned”, a las 11:54 a.m. manteniéndolo retenido hasta hasta la 1:23 p.m. del día siguiente según consta en el informe emitido por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Stuart Townsend cuando fue arrestado por la policía. [FOTO: TMZ]

En el informe policial se detalla que Stuart Townsend sujetó violentamente a su esposa por los brazos impidiendo que abandonara la casa, y cuando se hizo presente la policía le advirtió que no dijera nada.

A razón de ello fue detenido bajo dos cargos menores: falso encarcelamiento y disuadir a una persona para que no denuncie un delito.

El actor de Hollywood –quien fue pareja de la actriz Charlize Theron por nueve años hasta su separación en 2010- tuvo que pagar una fianza de $ 50,000 mil dólares para poder salir libre al día siguiente.

Stuart Townsend fue pareja de la actriz Charlize Theron por nueve años. [FOTO: Instagram]

No obstante, una semana después –exactamente el viernes 13 de setiembre- la pareja fue captada caminando de la mano a la salida de una cena en un restaurante, declarando que sí sostuvieron una pelea pero que sus problemas ya habían sido superados.

Por su parte, Agatha Araya señaló que espera que el caso se desestime para que puedan proseguir su vida como familia.