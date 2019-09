Piden respeto para Verónica Castro

La homofobia no es cosa de hombres es una comedia que se desarrolla con cinco monólogos sobre lo que vive la comunidad LGBT+. “No tienes que esconderte ni andar con rodeos cuando se habla de respeto, equidad y de intolerancia”, comenta Alexis Ayala sobre la promoción de la obra.

El antagónico de las telenovelas mexicanas llegó a la reunión con los medios peruanos caracterizando a su personaje, con las uñas pintadas y con aretes llamativos. “Si tiene que ser señalado, mi personaje es ‘la loquita’. Pero el hecho que sea así no quiere decir que esté haciendo una caricatura. Lo que se hace es hacerlo con mucho respeto”, agrega el actor, que observó al famoso drag queen RuPaul.

PUEDES VER Verónica Castro anuncia su retiro y Yolanda Andrade la califica como “ridícula”

Ernesto Laguardia, alejado de sus personajes como galán de las telenovelas juveniles, interpreta a la travesti Luna. “Me toca hacer esta transformación de un maquillaje de tres horas (ríe). Mi respeto porque ¡qué bárbaro!, entre hacerse las uñas y todo… Es la primera vez que hago de una mujer, es un travesti con una problemática. Se van a reír, pero van a tener un tema interesante de qué platicar”.

El “tirano” de la historia es interpretado por Juan Soler. “Es un homófobo tremendo, es un personaje desagradable. Fue muy interesante hacerlo porque es diametralmente diferente a mí. Es un tipo que no respeta a su familia, básicamente a las mujeres. Entonces, es el estereotipo más común dentro de la sociedad: el intolerante, el agresivo, el doble moral, el hipócrita, el cínico”.

‘Elogio’ a la doble moral

También para Ernesto Laguardia, el doble discurso es lo que compartimos la mayoría de países de Latinoamérica, mientras hay homofobia se permiten otras clases de violencia. “A veces veo anuncios y digo: eso no es para cualquier edad. Como esas canciones que suenan en la radio y dicen unas barbaridades tremendas”.

Soler y Laguardia concluyen que el público de La homofobia no es cosa de hombres puede ir desde los 12 años. “En mi casa hablamos de todo, tenemos una comunicación muy abierta y sé que en la casa de mis compañeros y amigos igual. Ellos entienden que su padre es actor y un actor comprometido, que no se limita a hacer personajes de telenovelas, los tres somos actores que toman riesgos, cosa que pocos actores de telenovelas hacen”, sostiene y Soler agrega: “Hay actores que no quieren tomar esto porque siempre implica un riesgo, te van a señalar con el dedo. Para mí es un honor muy grande llevar (el teatro) a otras comunidades”.

PUEDES VER Difunden audio donde Verónica Castro habla de Yolanda Andrade

Ambos –que comentan que no pretenden dirigirse solo a la comunidad LGTB sino “promover la tolerancia y el respeto”– se mostraron en contra de la despedida sensacionalista que está teniendo Verónica Castro, quien anunció el jueves que dejaba la actuación “cansada” del “escarnio” desde que la vincularon con Yolanda Andrade. “Yo trabajé con ella y es una mujer a la que respeto y admiro. Creo que no se merece, nadie se lo merece, mucho menos ella que la gente invada su privacidad y especule sobre su vida”, sostuvo Juan Soler en la misma línea de Laguardia, que le envió un mensaje de solidaridad. “Yo la quiero muchísimo en lo personal. La respetamos, la queremos y la admiramos y tampoco se merece la sociedad que ella se retire de su carrera por una estupidez. La extrañamos, la queremos ver, la queremos seguir disfrutando y, bueno, le mandamos un beso y nuestro cariño”.

La clave

- Teatro. La obra tendrá dos funciones hoy en el María Angola, a las 7 p.m. y 9:30 p.m.