¿Lady Gaga le copió el look a Daenerys Targaryen?

La cantante Lady Gaga es la protagonista de la edición de octubre de la revista Allure; y la portada la muestra utilizando uno de los intricando peinados con trenzas característicos del personaje de Daenerys Targaryen, en la serie de HBO.

A través de su cuenta en Instagram, la publicación estadounidense de belleza femenina presentó el 12 de setiembre la portada con Lady Gaga, cuyo complejo peinado fue elaborado por Frederic Aspiras, miembro de Haus of Gaga, como se denomina al equipo creativo de la cantante de “Bad Romance”.

Lady Gaga

“Diosa con un corazón de oro!" Eso es lo que digo cuando pienso en Gaga como una Diosa. Ella encarna la fuerza y ​​toca la vida de las personas a través de su amabilidad y compasión”, expresó el hair stylist.

Por su parte, Allure le dedica una extensa entrevista a Lady Gaga, donde esta expresa lo que significa para ella el maquillaje.

“Todas las inseguridades con las que he tratado toda mi vida ... vuelven a morderme. Luego me maquillé y, antes de darme cuenta, sentí a este superhéroe dentro. Me da esas alas para volar", declara Lady Gaga.

Lady Gaga

De igual forma, el estilismo usado en la sesión fotográfica parece inspirado en el fuego, un elemento relacionado al personaje que interpretó la actriz Emilia Clarke en la serie Juego de Tronos, como la Khaleesi de los Dothraki “La que no arde”.

Una de las fotos la muestra utilizando un impresionante vestido de plumas de Aura Tout Vu, mientras que en otra se la ve con vestido-armadura de la diseñadora autodidacta Laurel Dewitt.