Kim Kardashian es desenmascara por su hermana Kourtney en una explosiva pelea

Kim Kardashian y su hermana mayor se encuentran en medio de la más grande pelea entre ambas, según comenta Kourtney en el teaser del próximo episodio del reality “Keeping Up With the Kardashians”.

“Kim y yo acabamos de tener la pelea más grande. Simplemente se estaba volviendo loca. Me está enviando los mensajes de texto más crueles, morirías”, comenta por teléfono la empresaria de 40 años, a su amiga Sarah Howard.

Más adelante, la expareja del boxeador Younes Bendjima relata los fuertes calificativos que le dijo a la esposa de Kanye West.

“Eres la mayor ingrata, p***, y después le dije: '¡Dios! Eres una mujer tan mezquina”, relata Kourtney Kardashian.

El mismo calificativo utilizó Kim Kardashian contra su hermana mayor mientras le explicaba a su madre Kris Jenner su punto de vista sobre cómo ocurrió la pelea, que se abría iniciado porque la pareja de Kanye West calificó de aburrido el estilo de su hermana.

En otra conversación con su hermana Khloé, Kourtney descalifica los proyectos humanitarios en los que se habría involucrado Kim Kardashian –como la liberación de presos condenados a muerte o la construcción de casa para indigentes- calificándolos de falsos.

"Le dije, '¿Estudias para convertirte en abogado y ayudar al mundo y estos son los tipos de problemas que tienes?. Realmente eres un ser humano miserable y sigues sin entender el problema porque, de repente, te conviertes en una gran humanitario y hablas sobre los problemas del mundo, a los que no has contribuido ni una onza”.

Estos comentarios habrían ofendido a Kim Kardashian, quien le tachó de hipócrita a su hermana.

"Tú maldita p*** humanitaria falsa. Yo de verdad hago algo por el mundo y tú finges todo el día, y dices: '¡Oh! Hay gente muriendo, Kim’”, relató la fundadora de KKW Beauty.