Karol G comparte emoción en redes sociales tras cantar junto a Gloria Trevi [VIDEO]

Karol G se encuentra en medio de su gira “Ocean”, y en su más reciente concierto realizado en los Estados Unidos compartió escenario al lado de Gloria Trevi. La colombiana publicó en Instagram un extracto de esta colaboración en vivo donde confesó públicamente su admiración por la mexicana.

La última presentación de Karol G la realizó en los Estados Unidos, concretamente en Fresno, California, donde tuvo la oportunidad de compartir escenario con Gloria Trevi.

Gloria Trevi y Karol G juntas en vivo

“Una cosa que quise decírselo cuando estábamos en el ensayo. No hay nada que se compare con la maestría, la experiencia, la magia, la luz, la disciplina y la comprensión... en el ensayo se me salieron las lágrimas porque es inmensa y se me salieron las lágrimas y estoy aquí gracias a ella. Ella puede con el tiempo y con lo que sea”, expresó Karol G ante un auditorio abarrotado de gente.

A lo que Gloria Trevi respondió elogiando a la colombiana: “Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Una persona que está número uno en todos los charts”.

El mensaje de Karol G en Instagram

A este video, le acompañó un emotivo texto que Karol G le dedicó a Gloria Trevi luego que compartieran escenario juntas:

“No quiero ser una estrella porque las estrellas se apagan cuando más brillan. Tengo claro el largo camino que falta por recorrer para ser un icono que trascienda de generación en generación”, comentó Karol G.

Karol G

Para luego hablar directamente de su acercamiento a Gloria Trevi: “Estar al lado de esta gran mujer, en pocos días, me ha abierto los ojos a muchas cosas por aprender. Ha logrado que yo misma quiera exigirme más, mucho más y aún más y me ha regalado una inspiración inimaginable”.

Y asegura que juntarse con alguien como la cantante mexicana le brinda “un sentir nuevo, muy especial y diferente, un púbico por conquistar y una maestra increíble de la cual quiero aprender. El año pasado tuvo la gira latina más exitosa en venta de tiquetes en USA y este año pensó en mí, en que mi show podía sumar y en que juntas podíamos hacer historia también”.

Karol G se encuentra en su gira "Ocean"

Para terminar con un sentido agradecimiento: “Gloria Trevi, es un honor para mí. Mi gratitud, admiración y respeto hacia ti son infinitos”.

La respuesta de Gloria Trevi

Pero no sería poco, puesto que al poco rato la propia Gloria Trevi le respondería a Karol G: “¡Ay niña! Qué bonito te hicieron en el cielo, pero en tu corazón capricharón... te deseo de todo corazón, que todos tus sueños se hagan realidad porque tú sabes qué hacer con éxito, sabes agradecer y sabes amar y quieres ayudar y si para eso es ¡para servir! A Dios y a ese público que confía en ti”.