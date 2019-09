Jerry Di conquista con “Un verano en París”

Con diez años de trayectoria musical, el cantante venezolano Jerry Di se abre camino con gran éxito en el género urbano. Su pegajoso tema ‘Un verano en París’ y su particular look afianza su ascendente carrera artística; además el videoclip de esta canción ya tiene más de 5 millones de views en YouTube en apenas tres meses de haber sido estrenado.

Para el cantante y compositor venezolano, quien pronto arribará al Perú en gira promocional, esta canción le está abriendo las puertas del mercado internacional.

“’Verano en París’ es uno de mis temas favoritos, más allá de que a la gente le guste muchísimo, esta canción me sorprendió porque me dio la oportunidad de entrar a la industria. La acogida del videoclip me sorprendió porque lo hicimos rápido y en pocos meses entramos a los más virales de muchos países de Latinoamérica. Estoy muy agradecido con todo lo que está pasando”, comenta.

El nuevo video tiene más de 5 millones de visitas

El camino no ha sido fácil, sin embargo todos estos años le han servido para ganar experiencia y consolidarse en su proyecto como solista. “Me siento increíble, lógicamente la gente siente que es muy rápido lo que está pasando pero ha sido fruto de muchos años de recolectar conocimiento. Llega un punto donde te sientes preparado y todo empieza a pasar rápido y mágicamente”, destaca.

Las letras de algunos de sus temas como ‘Papi cachondo’,’Shorty’ y ‘Culito nuevo’ tal vez puedan causar revuelo o algunas críticas pero Jerry lo toma de la mejor manera. “Creo que los artistas no somos ni nunca hemos sido producto de la sociedad, somos reflejo de ella, y siempre lo hemos sido”, asevera.

Jerry Di habla de Bad Bunny y Anuel AA

“Bad Bunny o Anuel AA, entre otros no son famosos porque una industria lo decidió. Si ellos no hicieran dinero para la industria pues no los tomarían en cuenta y ese no es el caso y todos sabemos por qué. Si los gobiernos quieren que los artistas dejen de hablar de drogas y pistolas pues los gobiernos deben de sacar las drogas y pistolas de las calles porque nosotros somos cultura”, asevera.