Daniela Darcourt confiesa cómo inició su relación sentimental con bailarín

Tras su regreso a los escenarios, la cantante Daniela Darcourt aceptó una entrevista para el programa “Estás en todas”, donde terminó revelando detalles sobre su relación sentimental con el bailarín Andrés Izquierdo.

Según contó la salsera, ella conoció a su enamorado a inicios de 2019 y desde entonces hubo una clara conexión que los unió de manera definitiva.

“Justo en esa época habían muchos viajes. No recuerdo si de Tacna a Moquegua o de Moquegua a Tacna, pero empezamos hablar. Eran horas y horas hablando... queríamos dormir, pero así empezó todo. Ya en el bus de regreso de ese viaje ya hubo ‘chape’, pero caleta”, contó la intérprete.

“Empezamos a salir y al día siguiente de mi cumpleaños me dice para ser su enamorada. Tenemos 5 meses aproximadamente”, agregó.

En otro momento de la conversación, Daniela Darcourt habló sobre sus deseos de alcanzar un mayor éxito en el extranjero, tal y como lo planea Yahaira Plasencia.

“Me fui a los Heat Latin Music Awards y luego me nominaron. Me nominación llegó así de la nada”, contó la salsera sobre su primera participación en la ceremonia realizada por la cadena HTV.

“Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a varias personas del medio. No solamente del urbano, sino también de mi género. He estado con J Balvin y con Karol G... he visto a mucha gente grande que son dignas de admirar por las cosas que hacen”, añadió.

Además, la salsera de 23 años adelantó que viajará hasta Colombia para la realización de dos videoclips.