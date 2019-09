Carlos Cacho critica a Andrés Hurtado tras afirmar que será presidente con ayuda de los extraterrestres

Luego que Andrés Hurtado afirmará que los extraterrestres vaticinaron que sería el próximo presidente del Perú en 2021, sus declaraciones no han pasado desapercibidas para nadie, ni siquiera para el maquillador Carlos Cacho, quien se mostró muy molesto con los comentarios del excomediante, así como las intenciones de Nicolás Lúcar tras invitar al polémico personaje a su programa.

Carlos Cacho se mostró muy crítico por las hilarantes declaraciones de Andrés Hurtado tras afirmar que los extraterrestres le habían revelado que sería presidente del Perú en 2021, pero más aún con la actitud de Nicolás Lúcar, cuestionando si la intención del periodista era en verdad darles las mejores opciones a los ciudadanos o si solo buscaba el show mediático.

“Yo no sé si en realidad si Andrés Hurtado será candidato, si ganará; yo no lo sé. Yo no sé si Nicolás Lúcar, en realidad, invita a Andrés Hurtado si porque en realidad lo que le interesa es conseguir un perfil exacto para enseñar, mostrar, dirigir a los ciudadanos a una votación seria que es lo que corresponde”.

Acto seguido, el conductor de “Yo, Carlos” expone su opinión de cuál es el papel de los medios de comunicación en esta labor: “Debemos de mostrar a los posibles candidatos a la presidencia simplemente, no para burlarnos ni reírnos de ellos, sino para que la población tenga la capacidad de elegir al mejor candidato para que gobierne los siguientes cinco años”.

Finalmente, Carlos Cacho, lanza un dardo directo a Andrés Hurtado quien aseguró que no le importaba la opinión del país, sino la de Dios: “Finalmente, se trata del país. Y quien no quiere a su patria no quiere a su madre”.

Andrés Hurtado se lanza como candidato a la presidencia

Nicolás Lúcar tuvo como invitado en su programa de “Exitosa” a Andrés Hurtado, quien desde hace un buen tiempo viene afirmando que será candidato a la presidencia del Perú en los comicios electorales de 2021.

Andrés Hurtado exponía sus preocupaciones y las motivaciones que lo convencieron de querer postular a la presidencia del Perú, asegurando que se convertiría en el primer mandatario en 2021, a lo que Nicolás Lúcar le recuerda que era probable que los comicios generales se adelantaran a 2020. Es entonces cuando se desata la polémica.

“El 2020, si son las elecciones no voy a postular... Astralmente me corresponde el 2021. Sería de signo acuario y se presentaría por primera vez en 2021”.

Uno de los conductores, visiblemente sorprendido por lo que acababa de escuchar replica: “¿Me estás hablando en serio? ¿tomas la decisión de ser presidente de la República por lo que te dicen los astros?”, Andrés Hurtado replica: “Por supuesto que sí”.

Acto seguido, Andrés Hurtado asegura que una inteligencia extraterrestre le aseguró que sería presidente si se postula en 2021: “En Philadelphia conocí a los ‘Hermanos Superiores’, los mal llamados extraterrestres, quizás me miraban con cara de extraterrestre, pero los entiendo, yo tengo el tercer ojo desarrollado”.

Andrés Hurtado también aseguró que estos seres extraterrestres le aseguraron que sería el “próximo Ferrando de la televisión peruana” y confesó que se encontró con estos seres en ocho ocasiones y que miden de siete a ocho metros a lo largo de más de 20 años.