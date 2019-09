Amy Winehouse: Esta es la verdadera historia de su famoso tema “Back To Black”

El 30 de abril del 2007 se lanzó “Back to Black”, una de las canciones más recordad de Amy Winehouse. La música del single fue escrita por Mark Ronson, luego de conocerla en marzo del 2006.

Según la revista Rolling Stone, Ronson se reunió con la cantante en su estudio de Nueva York.

"Me dijo que presumía que yo era un tipo viejo con barba, como Rick Rubin. Pensé: ‘Hablemos de música, veamos qué le gusta’. Dijo que le gustaba salir a bares y clubes y jugar al billar con su novio y escuchar a los Shangri-Las”, contó el compositor.

Amy Winehouse

Ronson tuvo que ver mucho con el sonido de la recordad canción, sobre todo con ese “pequeño riff de piano”. En dicha declaración, confesó que la letra vino de Amy Winehouse, contemplándose allí su dolor.

Al igual que la mayor parte de su trabajo, “Back to Black” es un trabajo muy personal de la fallecida cantante. La canción proviene de su propia angustia y luego de sufrir su ruptura.

Amy Winehouse

¿De dónde se inspiró Amy Winehouse el tema “Back to Black”?

El tema se inspiró en su ex de ese momento, Blake Fielder-Civil, quien la dejó por una ex novia.

En 2007, en declaraciones para CNN, Winehouse comentó: “Back to Black se trata de estar en una relación en la que cuando termines, vuelves a lo que sabes, excepto que no estaba trabajando, así que no pude ir y volver al trabajo”.

“Y donde el hombre obviamente regresó con su ex novia, realmente yo no tenía nada más a lo que volver, así que creo que volví al negro por unos meses, ya sabes… Haciendo tonterías, como lo haces cuando tienes 22 y eres joven y enamorado”, agregó.

Relación de Amy Winehouse y Blake se convirtió en “pesadilla”

Tras el estreno de “Back to Black”, la pareja se había envuelto en una polémica relación vinculada con el abuso de alcohol y las drogas.

El video tenía un tema sombrío, grabado en blanco, con la cantante vestida de negro mientras se dirigía a un cementerio para llorar su propia pérdida.

La carrera musical de la cantante estuvo siempre vinculada su vida personal, y más aún. con sus relaciones amorosas.

Su toxica relación con Blake fue el motivo de grandes éxitos, pero también de fuertes momentos.

Amy Winehouse y Blake