¿Padre de Amy Winehouse la convirtió en adicta a las drogas?

La cantante británica Amy Winehouse nació un 14 de septiembre de 1983, sin embargo, a la corta edad de 27 años falleció a causa de una intoxicación con el alcohol, dejando un gran vacío en la industria musical.

Como se recuerda, la desaparecida artista debutó con el disco “Frank” en 2003, obteniendo buenas críticas por su trabajo. Tres años más tarde lanzó “Back to Black”, del cual se desprendieron su más grandes éxitos como “Rehab”, “You Know I’m No Good” o “Back to Black”.

Amy Winehouse irrumpió la escena musical con su potente voz y su estilo ligado al soul.

Amy Winehouse se fue cuando empezaba a conquistar el mundo de la música con el soul. Tanto fue el impacto de su muerte que en julio de 2015 lanzaron el documental “Amy”, dirigido por el británico Asif Kapadia, y que fue estrenado en el Festival de Cannes.

Antes que los fanáticos conocieran más a fondo sobre la oscura vida de la británica, pues, como muchos sabían, ella lidió con su adicción a las drogas, alcohol y depresión, se creó una polémica por el material.

En un principio, la familia y allegados estuvieron de acuerdo con que se contara la historia de la intérprete. Sin embargo, pocas semanas antes del estreno, Mitch Winehouse, padre de Amy, arremetió contra de la producción, aduciendo que en el documental lo señalaban como el principal responsable de las adicciones de su hija.

A pesar de su gran talento, Amy Winehouse se dejó vencer por sus adicciones.

“Tenían una idea muy clara de la película que querían hacer y no tenían ninguna intención de permitir que sus amigos o la verdad se interpusieran en su camino” dijo el hombre al diario The Sun.

"Editaron selectivamente lo que he dicho para dar a entender que yo y mi familia nos oponíamos a que ella recibiera cualquier tipo de tratamiento. La llevamos decenas de veces a desintoxicaciones y rehabilitación a lo largo de los años", comentó para The Associated Press.

Padre de la cantante niega las acusaciones.

El filme también utilizó las acusaciones directas de Blake Fielder-Civil, el exesposo de la cantante, con quien mantuvo una tormentosa relación de casi una década. Según él, fue Mitch Winehouse quien estuvo presente cuando Amy se inyectó heroína la primera vez. “No sé cómo le pueden permitir realizar una acusación tan dolorosa e increíble” se defendió Mitch.

Ante esto, Asif Kapadia, responsable del documental “Senna" sobre la Fórmula 1, aseguró que hicieron su trabajo enfocándose en relatos de los allegados a Amy Winehouse.

“Nos embarcamos en el proyecto con el apoyo total de la familia y hemos tratado de ser completamente objetivos. Hemos realizado más de cien entrevistas y la película es el resultado de todos esos encuentros”, comentó Kapadia.

¿Cuándo murió Amy Winehouse?

Amy Winehouse falleció el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad, luego de haber bebido grandes cantidades de alcohol que, según estudios, la llevaron a un trágico final.

La muerte de Amy Winehouse impactó al mundo.

Su cuerpo fue hallado en su departamento de Londres tras una llamada de emergencia. Los oficiales la declararon muerta inmediatamente.