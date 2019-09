Verónica Castro le dice adiós a su carrera tras escándalo con Yolanda Andrade

Verónica Castro se retira de la actuación tras el escándalo de una supuesta boda con la conductora Yolanda Andrade. Las fuertes especulaciones sobre su condición sexual terminaron por sentenciar a la estrella de México a una crucial decisión en su vida.

A través de Instagram, Verónica Castro recordó a su hijo Cristian con un video donde canta el tema “Alguna vez”. La actriz aprovechó la letra de la canción para decirle adiós a su público después de 53 años.

“Asi es mi Cris. Y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases su tiempo y su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós”, se lee en la publicación.

veronica castro

Luego calificó de ‘escarnio’ a los rumores de una boda con Yolanda Andrade; y es que fue la misma conductora quien confirmó que habría contraído matrimonio con la actriz mexicana en Ámsterdam.

Verónica Castro

“La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a Lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz”, escribió.

veronica

Verónica Castro: Fans lamentan su despedida

Los seguidores de la actriz de “Los ricos también lloran” y “La casa de las flores” lamentaron su retiro con mensajes en la mencionada red social.

"Me duele mucho leer esto, pero quiero que sepas que, aunque no estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando, la respeto y te voy a apoyar"; "Te felicito por no prestarte más a este circo, hecho por personas que no conocen el amor a Dios y a nuestra madre María", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Verónica Castro sobre boda con Yolanda Andrade?

La actriz Verónica Castro negó que haya contraído matrimonio alguna vez en su vida y lanzó fuertes palabras a su examiga Yolanda Andrade.

“Quise mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero. Ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva”, expresó.