Laura Bozzo llama ‘oportunista’ a Yolanda Andrade tras retiro de Verónica Castro

Tras el anuncio de Verónica Castro donde confirma que se retira de la actuación, Laura Bozzo lanzó fuertes calificativos a Yolanda Andrade, quien afirmó que se casó con la actriz en secreto y originó un escándalo en México.

Para la conductora peruana, la crucial decisión de Verónica Castro se trata de una medida ante los ataques ha recibido en los medios.

“Creo que ella va a cambiar, esta decisión lo único que hace es darle importancia a una persona (Yolanda Andrade) que no existe. Hay cierta prensa como TV Notas que publica estas cosas sin base”, expresó con molestia.

Pero Laura Bozzo no dudó en lanzar fuertes calificativos a la supuesta expareja de la actriz. “Eso para mí es Yolanda Andrade, una oportunista (...) Es darle publicidad a quien no se lo merece, no es nadie y ni lo será”, arremetió.

Además dejó entrever que las declaraciones de la conductora mexicana se dieron para promocionar su nuevo programa de televisión.

“Para mí es una traidora, en un momento la sacó de su problema de alcohol. (...) Yolanda no sabe en lo que se ha metido, va a ser un personaje repudiado por minutos de fama”, declaró Bozzo en una entrevista radial con Carlos Cacho.