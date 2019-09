Difunden audio donde Verónica Castro revela las verdaderas intenciones de Yolanda Andrade

Luego que Verónica Castro diera a conocer que dio un paso al costado de la actuación, saltaron a la luz un par de audios donde la madre de Cristian Castro se refirió a su supuesta esposa Yolanda Andrade.

Como se recuerda, desde hace unas semanas, la conductora generó polémica tras afirmar que contrajo matrimonio en Ámsterdam con la protagonista de “La casa de las flores”.

PUEDES VER: Carlos Ponce muestra “pruebas” de su boda con Yolanda Andrade

Durante la emisión del programa “Incorrectas”, de Argentina, la periodista Moria Casán, quien es muy cercana a Verónica Castro, reveló el material que la actriz envío vía WhatsApp y en los que habló de Yolanda Andrade.

En estos audios se escucha a la estrella mexicana explicando que a la conductora le urgía promocionar su nuevo programa “Consecuencias” con Joe y que por eso buscó publicidad y controversia, valiéndose de la fama de ella.

“Esta chica, lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella y no es idea de ella, es idea de ustedes (argentinos), es un programa que hizo Soledad Silveyra, ¿te acuerdas?, hace mucho tiempo…”, se dice en la primera parte del audio.

“Ella (Yolanda Andrade) quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada para decir de esto, todo eso es mentira y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga”, agregó Verónica Castro.

Verónica Castro anuncia su retiro de la actuación

Tras el escándalo con Yolanda Andrade, Verónica Castro reveló que puso punto final a su carrera tras la disputa con la conductora, quien continúa asegurando que sí se casó con la famosa intérprete.

“La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz", anunció el último jueves.