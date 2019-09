Verónica Castro anuncia su retiro y Yolanda Andrade lanza polémico mensaje

Verónica Castro anunció su retiro de la actuación en medio del escándalo de una supuesta boda gay con Yolanda Andrade. Miles de fanáticos se conmovieron con la noticia; sin embargo, la conductora mexicana lanzó un fuerte mensaje a través de Instagram.

Todo se originó cuando Yolanda Andrade afirmó que había contraído matrimonio con Verónica Castro en Ámsterdam, en una ceremonia secreta hace unos años.

Pese a que la actriz de 'La casa de las flores' fue tajante al negar alguna relación amorosa con la conductora, las críticas no pararon y se puso en duda su condición sexual.

veronica

Verónica Castro lanzó un comunicado donde confirmaba su retiro de la carrera artística. Ante la inesperada decisión, Yolanda calificó a la actriz de ‘ridicula’.

“No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima), y culpando a los demás de sus acciones. Ay por favor, no seas ridícula”, escribió Andrade junto a una imagen del personaje de Cecilia Suárez en la famosa serie de Netflix, en la que también participó Verónica Castro.

La publicación de la conductora de Unicable duró solo unos pocos minutos, pues al parecer, la supuesta expareja de la actriz se arrepintió y terminó por eliminarla de Instagram.

VERONICA CASTRO

Verónica Castro: filtran audios sobre Yolanda Andrade

Unos audios de Verónica Castro se filtraron en las redes, allí la actriz asegura que la conductora habló de ella para promocionar su nuevo programa ‘Consecuencias con Joe’.

“Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada. Entonces, se le hizo fácil agarrarme a mí, pero yo la verdad no tengo nada que decir de esto. Todo eso es mentira y que salga como pueda. (…) Tú sabes cómo aparecen estas gentes que, de repente, necesitan pues comer o un poco de luz. Tienen que salir a comer y ni modo, pues hay que darle de comer un cachito, pues quiere comer, ¡qué coma!”, se escucha decir a la protagonista de telenovelas.