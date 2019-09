Muere Eddie Money a los 70 años

El mundo del rock está de luto. Eddie Money, el experimentado músico que ganó fama por éxitos como “Baby Hold On "y" Two Tickets to Paradise ", murió a la edad de 70 años este viernes, según dio a conocer la familia del artista a través de un comunicado.

"Eddie Money falleció pacíficamente temprano esta mañana (13 de septiembre). Es con gran pesar que nos despedimos de nuestro amado esposo y padre”, se lee en la primer parte del texto.

“No podemos imaginar nuestro mundo sin él. Estamos agradecidos de que vivirá para siempre a través de su música", agrega el comunicado.





Ampliamos en breve