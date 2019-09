Magaly Medina lanza advertencia a su esposo sobre una posible infidelidad

Magaly Medina lleva tres años de casada con Alfredo Zambrano y aunque muchos han deslizado que la popular ‘Urraca’ no estaría atravesando por el mejor momento con el notario por peleas y supuestas infidelidades, la conductora de espectáculos aseguró que esto no es así y que en caso él le fuera infiel, ella no dará marcha atrás en su decisión.

En una entrevista a un medio local, la periodista Magaly Medina fue consultada sobre diversos aspectos de su actual matrimonio con Alfredo Zambrano, una de esas preguntas hacía referencia sobre su accionar en caso este fuera descubierto sacando los pies del plato.

La conductora aseguró que ya le advirtió a Alfredo Zambrano. “Yo le he dicho a mi marido los riesgos que él corre, porque así como ampayo gente, él día que lo chape a él, yo no voy a poder hacer nada. Si a mí me humillas públicamente, públicamente te humillo botándote de mi vida a nivel nacional”, aseguró Magaly Medina.

Acto seguido, Magaly Medina es consultada sobre la importancia que tiene el compromiso en una relación que ha dado un paso tan importante como es el matrimonio. La polémica periodista no duda en dar su punto vista sobre este particular.

“Hay un compromiso: ser monógamo. Es un compromiso que cuesta trabajo y supongo que le cuesta trabajo a los hombres peruanos. Como le digo a mi marido, tú has hecho todo lo que has querido porque has sido soltero muchos años. Estuvo divorciado y estuvo solo, entre comillas, 12 años. Que nunca haya querido oficializar una enamoradilla que tuvo, no es mi problema”, dijo la figura de ATV.

En otro extracto de la entrevista, un poco para saber qué tan cierto son los rumores de distanciamiento entre Magaly Medina y su esposo, el periodista le pregunta si está “terriblemente” enamorada de Alfredo Zambrano: “Si, yo creo que sí, los dos estamos enamorados como cuerdas de guitarra”.

Sobre la relación que Alfredo Zambrano tiene con el hijo de Magaly Medina, la periodista fue escueta en su respuesta: “Ahora mucho mejor. Confieso que no estaba de acuerdo con mi relación con Alfredo, tiene miedo que sufra, que alguien me haga llorar”.

Cuando se le preguntó si sería capaz de dejar la televisión por su esposo, Magaly Medina reveló que ya había hecho esto. Sin embargo, dio una inquietante confesión: “Ahora que estoy haciendo un programa a diario, en un horario estelar, es estresante la competencia y el rating. Me estoy planteando otra vez dejar la televisión”.