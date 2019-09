Lee Jong Suk: Fans planean hacer tendencia mundial su cumpleaños

El 14 de setiembre, el actor coreano Lee Jong Suk cumple 31 años mientras se mantiene desempeñando funciones como trabajador de servicio público, al ser considerado no apto para el servicio militar como soldado activo debido a una ruptura del ligamento cruzado anterior.

No obstante, el actor se mantiene en vigencia al estrenar este año dos doramas “Jade Lover” (producida por la SBS y Hong Kong DMG), y la comedia romántica “Romance is a Bonus Book”, junto a la actriz Lee Na Young, de 40 años, quien alguna vez fue descrita como la chica ideal de Lee Jong Suk; y que ahora se encuentra casada con Won Bin.

La celebración por el cumpleaños de Lee Jong Suk

A pesar de su alejamiento, los seguidores fieles del protagonista de “While You Were Sleeping”, no olvidan su cumpleaños y se están organizando para hacer viral y poner en tendencia el hashtag #HappyJongSukDay.

En redes sociales, trascendió que los diversos fans clubs de Lee Jong Suk a nivel mundial, comenzaron a enviar sus saludos en Twitter a partir de las 10: a.m. del día 13 de setiembre (12:00 m. Hora de Corea del Sur), además de etiquetar al actor en Facebook e Instagram.

Lee Jong Suk

Por otro lado, no faltan los saludos de cumpleaños dejados en el perfil oficial de Lee Jong Suk en Instagram, cuya última publicación corresponde al 17 de marzo, que fue una carta de despedida a sus fans, antes de ingresar a su servicio.

“Te extraño mucho, y te extrañaré cada vez más, pero volveré a ti un poco tarde”, les dice Lee Jong Suk a sus fans.

La publicación ya alcanzó los 2,060,603 Me Gusta, bordeando los 68.5 mil de saludo para el también modelo (ha participado en más de 50 campañas publicitarias para diferentes marcas, incluyendo BBQ Chicken con Suzy, ex vocalista de la agrupación kpop Miss A, y de quien Lee Jong Suk confesó se había enamorado en una entrevista para Entertainment News Hanbam, realizada a finales de enero del 2019; donde además el actor la calificó como "La mujer más hermosa de Corea”).