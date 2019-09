Josimar protagoniza sensual video con actriz de “Sin senos sí hay paraíso”

A través de sus redes sociales, el cantante Josimar Fidel Farfán se mostró emocionado porque este viernes 13 de septiembre dará a conocer su nueva canción titulada “Pienso en ti”, cuya composición es de su autoría.

“Llevo mi vida con mucho dolor, hay un vacío en mi corazón cuando comienzas a hablar de mi amor. Te paras y te vas”, escribió Josimar en sus redes sociales, para mostrar a sus seguidores parte de su nueva canción.

Luego, en su mismo mensaje, Josimar indicó que el videoclip estará disponible a las 12:00 a.m. “@johannafadul #PiensoEnTi hoy a medianoche por Youtube”, agregó en su publicación donde etiquetó a la actriz colombiana Johana Fadul, quien aparecerá en su trabajo audiovisual.

“Extraño aquella sonrisa, extraño todas tus caricias, extraño hasta cuando me besas, y miro y no estás”, es parte de la canción que dio a conocer el pasado 20 de mayo en Instagram, cuando publicó una imagen de la escena que protagonizó con la actriz que participó en “Sin senos sí hay paraíso”.

“Pienso en ti” está basado e inspirado en la historia de un matrimonio joven, cuya relación se va deteriorando por la rutina, desamor y descontrol. Sin embargo, veremos los intentos que hará el esposo (Josimar) para recuperar el amor de su esposa (Johana Fadul) y los duros momentos que pasa al ver como su relación se va desgastando día a día. Asimismo, así como los malos momentos que atraviesa la pareja se verán reflejados, también veremos los buenos momentos que vivieron.

“’Pienso en ti’ es una composición mía, que narra lo complicada que puede ser la vida en pareja después del matrimonio, porque muchas parejas pasan por la rutina y las diferencias que día a día los alejan más. Para mí, siempre será mejor resaltar los buenos momentos, a pesar que una relación se haya terminado”, indicó el salsero, quien evitó confirmar o desmentir que dicha composición musical esté inspirada en su historia con su todavía esposa Gianella Ydoña, madre de su menor hijo.

Este tema es una composición de Josimar Fidel y está bajo la producción del maestro Isidro Infante. Dicho single fue grabado el año pasado, pero en mayo de este año se realizó y culminó con la grabación de videoclip, que fue filmado en Colombia.

La productora encargada en realizar dicho trabajo audiovisual fue ‘Two Wolves Films’, cual ha hecho trabajos para reconocidos artistas tal como J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, entre otros.

Al ser consultado sobre lo que piensan algunas personas, que “Pienso en ti” es un tema dedicado a Gianella Ydoña, Josimar respondió: “Siempre he sido muy cuidadoso en hablar de terceras personas. Ella fue mi esposa y lo que vivimos fue bonito. Me dejo uno de los motores más importantes de mi vida, que es mi hijo”.

Josimar Fidel resalta su química con Johana Fadul

El líder de Josimar y su Yambú confirmó que se llevó bien con la actriz de “Sin senos sí hay paraíso” cuando grabaron el videoclip de “Pienso en ti”.

“Además de ser guapísima, es una mujer muy humilde y 100 % profesional. Siempre estuvo preocupada por cada detalle que verán en el videoclip. Hubo mucha química durante las grabaciones y eso es lo importante, porque buscábamos que nos complementemos para poder transmitir emociones y se logró. Es una capa, me enseñó todas las técnicas de actuación para no ponerme nervioso. Creo que lo hice bien, al menos eso me dijo”, sostuvo.

Sobre la realización del videoclip, Josimar reveló: “Grabamos 24 horas, pero estoy seguro que el resultado les va a encantar. Contamos con la presencia de Johana Fadul, es lo máximo y súper chévere la ‘diablita’”.